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蔡英文曾題藻礁永存 趙少康諷：總統當5年忘7000年藻礁

記者朱冠諭、蔡晉宇、周志豪╱台北28日電
蔡英文總統2013年參加桃園藻礁活動，曾親筆寫下「藻礁永存」承諾。（圖：潘忠政提供）
蔡英文總統2013年參加桃園藻礁活動，曾親筆寫下「藻礁永存」承諾。（圖：潘忠政提供）

藻礁公投進入最後衝刺階段，支持藻礁公投陣營把握二二八連假期間衝高連署份數，桃園中壢的藻礁公投小組總部昨天一早開張，人潮就絡繹不絕，預估本周將迎來「爆量」連署書。全台大學生發起「粉紅風暴」活動，連假前單日回收近萬份連署，公投領銜人潘忠政對達標信心十足，呼籲民眾踴躍參與。

中選會宣布，連署截止日在3月17日，但考量人力不足，整理、核對上萬份的資料需要緩衝時間，環團希望民眾盡量在今天將連署書寄出。昨天連假第一天儘管陰雨綿綿，公投小組總部短短幾個小時仍湧入近百民眾前來關心、連署，還有熱心民眾開車送來一整箱連署書。

對於蔡政府質疑藻礁公投影響能源轉型，中廣董事長趙少康昨說，民進黨與1450網軍不應再抹黑、阻擋護藻礁公投連署，讓「藻礁與天然氣三接」議題能進入公投程序，由正反雙方展開辯論，再由全體人民決定。蔡英文總統不要忘記八年前在桃園親題「藻礁永存」初衷，難道當總統五年，就忘了7000年藻礁？

至於民進黨將藻礁公投連結重啟核四，時代力量黨主席陳椒華說，時力與環保團體長期反核，該議題絕非擁核。

粉紅風暴發起人、東海大學學生謝瑞恩指出，很多科系、處室長期推廣藻礁保育，尤其生命科學系幾乎所有師生都為了議題不遺餘力，活動開跑以來，每天都能回收上百份連署書。台大召集人賴宇辰對該校單日連署量高達上千份，也感到訝異。他觀察很多同學不只拿數十份連署書回去給親友，也有很多人願意參與討論。

東海生科系教授汪碧涵說，除了生科系學生熟識議題，多位政治系、環工系的學生也表達濃厚興趣，代表「現在的大學生不是只會盲從」。

蔡英文總統2013年參加桃園藻礁活動，親筆寫下「藻礁永存」承諾，環團希望蔡總統一...
蔡英文總統2013年參加桃園藻礁活動，親筆寫下「藻礁永存」承諾，環團希望蔡總統一起搶救藻礁。(圖：潘忠政提供)

公投 風暴 民進黨

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