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30大學串連 挺藻礁公投破20萬

台灣新聞組╱綜合27日電
藻礁上的紅綠藻。(記者陳正興／攝影 )
藻礁上的紅綠藻。(記者陳正興／攝影 )

藻礁公投連署倒數，桃園市中壢區公投小組總部昨天一早開張後，陸續有近百名民眾登門填寫或繳交連署書，包括國民黨多名桃園市議員和時代力量桃園黨部也動員連署。全台30所大學學生不缺席，發起「粉紅風暴」串連活動力挺，截至昨晚已突破20萬連署。

全台30所大學的學生發起「粉紅風暴」串連，活動總召、東海大學學生謝瑞恩表示，光東海大學一天就有1000多人連署，台大一天也收到800份連署書；中原大學活動召集人賴昕毅則說，中原每天收到約300至400份連署書，連假期間團隊會持續到街頭宣講，讓更多人了解議題。

珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政表示，以前把桃園市長鄭文燦當戰友，但市府、中央互推責任，至今沒看過一篇觀新藻礁的生態調查報告，「這幾年到底保護了什麼？」鄭文燦則說，藻礁保育是共同目標，也是施政重點。

行政院長蘇貞昌昨表示，推觀塘第三液化天然氣接收站（三接）是要用天然氣代替燃煤，盼早日停止燃煤發電，是非常不得已的抉擇，呼籲國人支持，也盼議題不要變成藍綠對決；經濟部則說，三接對北部1000多萬人用電有非常重要的穩定效果。

國民黨文傳會主委王育敏說，藻礁議題涉生態永續，是道地環保議題，盼關心生態與藻礁民眾可加入連署推一把，讓該公投能順利通過第二階段連署。

對民進黨表示執政後已將「天然氣第三接收站」開發面積，從馬政府規畫的232公頃縮為23公頃。王育敏說，民進黨執政後中油所提三接開發面積就是232公頃，因環評反彈、在野黨監督、環團抗議等龐大壓力才改，還想甩鍋馬維拉。

國民黨也以新聞稿表示，2017年蔡政府時期的開發案就是232公頃，2018年出現環評爭議時，時任行政院長賴清德還下指導棋要介入環評，導致環保署前副署長詹順貴請辭求去，這些政治操作、政治力介入的痕跡斑斑可考。

公投 國民黨 天然氣

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