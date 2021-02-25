我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

郭台銘另類合體王金平 「韓趙結盟」尚未明朗

記者張睿廷、周志豪／台北25日電
鴻海集團創辦人郭台銘（前右2）24日與前立法院長王金平（前右）一起到新北市土城區順聖宮參加禮斗法會，向主祀的關聖帝君祈求國運昌隆。(中央社)
鴻海集團創辦人郭台銘（前右2）24日與前立法院長王金平（前右）一起到新北市土城區順聖宮參加禮斗法會，向主祀的關聖帝君祈求國運昌隆。(中央社)

國民黨論壇促成「藍白同台」，鴻海創辦人郭台銘和立法院前院長王金平昨天也上演「另類合體」，兩人一起至土城順聖廟參拜。外界好奇，郭是否有意再戰2024總統大選？郭台銘四兩撥千斤說，這個問題應該要問王金平，王則未正面回應。

對於高雄市前市長韓國瑜和媒體人趙少康是否「韓趙結盟」，共同投入2024年大選？王金平表示，這種事只有本人才會曉得，又或者連韓國瑜本人都不知道，一切還是要等到國民黨提名後才會明朗化。

至於國民黨主席之爭，外界好奇是否有特定支持對象？王金平說，他沒有特別支持誰，但大家共同期待就是國民黨能重返執政，不論總統或黨主席提名，都會在黨的規則下進行，樂見有這麼多人都願意參與黨的運作。

王也說，今年春節，台北市長柯文哲、趙少康來拜會都聊了許多內容，可說是無所不談，年後江啟臣也有來找他，談論國民黨目前的情勢及國家未來走向，「韓國瑜倒是沒來過」。

國民黨中常委昨辦春酒，邀歷任黨主席與會，但國民黨六位前主席，昨天僅馬英九出席，朱立倫因行程因素未到。江啟臣說，若因朱沒有來就扣帽子，這才是破壞團結。

國民黨 王金平 韓國瑜

上一則

殺鐵路警案大逆轉 無罪改判17年

下一則

藍白論壇聊居住正義 江提資源分配 柯籲別打假球

延伸閱讀

現場觀察／主席過招 江柯全程不稱主席 互動有玄機

現場觀察／主席過招 江柯全程不稱主席 互動有玄機
趙少康促蔡英文先定義 說清楚「不會獨立」

趙少康促蔡英文先定義 說清楚「不會獨立」
邀柯引內訌 江啟臣：國民黨應自信做在野領頭羊

邀柯引內訌 江啟臣：國民黨應自信做在野領頭羊
新聞眼／江啟臣連任天堂路 難在黨內與自己

新聞眼／江啟臣連任天堂路 難在黨內與自己

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)

假旅遊真陪睡 50台女來美賣淫

2021-02-19 02:27
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件