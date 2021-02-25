郭台銘另類合體王金平 「韓趙結盟」尚未明朗

鴻海集團創辦人郭台銘（前右2）24日與前立法院長王金平（前右）一起到新北市土城區順聖宮參加禮斗法會，向主祀的關聖帝君祈求國運昌隆。(中央社)

國民黨 論壇促成「藍白同台」，鴻海創辦人郭台銘和立法院前院長王金平 昨天也上演「另類合體」，兩人一起至土城順聖廟參拜。外界好奇，郭是否有意再戰2024總統大選？郭台銘四兩撥千斤說，這個問題應該要問王金平，王則未正面回應。

對於高雄市前市長韓國瑜 和媒體人趙少康是否「韓趙結盟」，共同投入2024年大選？王金平表示，這種事只有本人才會曉得，又或者連韓國瑜本人都不知道，一切還是要等到國民黨提名後才會明朗化。

至於國民黨主席之爭，外界好奇是否有特定支持對象？王金平說，他沒有特別支持誰，但大家共同期待就是國民黨能重返執政，不論總統或黨主席提名，都會在黨的規則下進行，樂見有這麼多人都願意參與黨的運作。

王也說，今年春節，台北市長柯文哲、趙少康來拜會都聊了許多內容，可說是無所不談，年後江啟臣也有來找他，談論國民黨目前的情勢及國家未來走向，「韓國瑜倒是沒來過」。

國民黨中常委昨辦春酒，邀歷任黨主席與會，但國民黨六位前主席，昨天僅馬英九出席，朱立倫因行程因素未到。江啟臣說，若因朱沒有來就扣帽子，這才是破壞團結。