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邀柯引內訌 江啟臣：國民黨應自信做在野領頭羊

記者劉宛琳、王寓中／專訪
國民黨主席江啟臣接受本報系聯合報專訪表示，國民黨身為最大在野黨，要有自信去做「在野的領頭羊」。(記者胡經周／攝影)
國民黨主席江啟臣接受本報系聯合報專訪表示，國民黨身為最大在野黨，要有自信去做「在野的領頭羊」。(記者胡經周／攝影)

國民黨主席江啟臣24日在「願景台灣2030」論壇與台北市長柯文哲同台，被解讀為「藍白合作」起手式，引發藍營民代不滿。江啟臣前一日接受本報系聯合報專訪表示，國民黨身為最大在野黨，要有自信去做「在野的領頭羊」。他強調，不會因為議題合作，選舉就不競爭了，「一到選舉還是各自廝殺、各憑本事」。

人民期待國民黨提出好政策

江啟臣表示，當初智庫活動規畫是邀請所有在野黨，但最後只有柯文哲答應，因此被放大、也被過度解讀，但更重要的是，國民黨作為最大在野黨，「我們也必須有某種程度的自信」，即便柯文哲來參加，大家也可以去提出現在台北市哪裡做得不好，經過這樣的激盪後，才能知道要怎麼做會更好，「人民期待國民黨可以提出好的政策」。

江啟臣在臉書表示，「以人民為視角，才是從政者當為」。他說，大家不用過度擔心，國民黨應該有這樣的自信去做「在野的領頭羊」。

選舉各自廝殺、各憑本事

江啟臣坦言，「一到選舉還是各自廝殺，有什麼可以討論的空間？」選舉本來就很現實；「我們不可能天真到談議題，選舉就不競爭了」。他重申，不會為了合作而合作，也不會做什麼承諾交換，選舉就是各憑本事。

而針對智庫副董事長連勝文透過黨內人士表示，黨中央不僅未提前告知邀請柯文哲，也未採納他反對的意見，江啟臣表示，根據智庫的說法，中間的溝通還有待改善的地方，那就想辦法把補起來，「但國民黨要向前走」。

自己定位「無私的造王者」

江啟臣表示，若連任國民黨主席，最重要的工作就是帶領國民黨打贏2022，並找出2024能勝選的人。是否考慮親征？他在專訪時表示，應該考量整體布局，「無私的造王者」是他給自己的定位，「像有些人可能把自己定位為一定要代表黨參選2024」。

對於中廣董事長趙少康、前主席朱立倫、智庫副董事長連勝文、高雄市前市長韓國瑜可能挑戰黨主席，江則笑笑地說，現任黨主席就把該做的事情做好，把角色扮演好，然後依此爭取連任，「其他的，我也管不著」。

國民黨 江啟臣 柯文哲

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