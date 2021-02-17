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黑白集／中美熱線時 蔡英文還在玩香菜？

黑白集
蔡英文總統受邀參加YouTube頻道「眼球中央電視台」除夕直播特別節目，於片頭拜年時無預警支持香菜。（擷取自眼球中央電視台影片）
蔡英文總統受邀參加YouTube頻道「眼球中央電視台」除夕直播特別節目，於片頭拜年時無預警支持香菜。（擷取自眼球中央電視台影片）

蔡英文春節沒走宮廟，御用小編安排網紅與總統過年，她網路聲量依然嚇嚇叫。尤其，蔡總統特選以惡搞央視知名的網路節目拜年，提醒台灣民眾「香菜一定要吃，沒香菜，東西怎會好吃？」元首金言引起鄉民大戰，關注度高過小年夜談話，更勝年前的國安報告。

府小編有備而來，跑去台南市長曬年夜飯的臉書文引戰，以總統之名叫添香菜。綠營縣市長、民代黨工紛紛加入正反兩方，網紅主持人順勢再點戰火，形容執政黨挺香菜有如國家機器霸凌，口氣仿效反萊豬人士，諷刺有之。表面看似一夥人為著香菜是妙品或邪物喧譁，實為同溫層替總統煨人氣。

香菜哏其實是老調重彈，幾年前國際、大陸就炒過一回。如今民眾激情不再，倒有人忍不住問：總統過年只關心吃不吃香菜嗎？還有農民一針見血地說：吃香菜，不問問菜價？批發價都快「入土」啦。

台灣防疫有成，總統樂在年節高談食芫荽之必需。疫情重傷的元首，可沒法談笑拜年，如習近平與拜登。蔡英文錄製芫荽賀歲時，習拜二人正在電聯，全球注目，他們談到的台灣問題，爭議性更甚香菜。

美中對台灣問題本無共識，但大國外交立場與方向是兩回事，既想要合作交往，就不會讓歧見阻礙目標。一如烹調美食，豈有「非香菜不可」的堅持？

台灣 蔡英文 拜登

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