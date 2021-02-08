新聞評論／大內宣成癮又失衡的蘇內閣 不須改組嗎？

行政院長蘇貞昌的內閣改組危機，因部立桃園醫院院內感染事件而逃過一劫。（本報資料照片）

行政團隊處理萊豬議題引發民怨，一度傳出內閣將於年後改組，就不適任的政務官調整職務。但1月初發生部立桃園醫院院內感染事件，且有擴散社區的風險，內閣改組的腳步霎時停頓。亦即，防疫 疏漏反而救了蘇內閣一命，使它逃過一劫。蘇貞昌日昨駁斥農委會、勞動部等單位人事異動的說法，稱自己的內閣團隊「沒有黑名單」。

用「黑名單」來形容內閣團隊的異動，是極不恰當的說法。政府團隊是否需要調整，取決於政務官的表現是否稱職，能否與時俱進擔當引領發展的專業角色，與誰被「黑」無關。這點，社會大眾自有客觀評價，執政者更應有一套用人的取捨標準。但在蘇貞昌眼中，卻把內閣改組和自己的顏面或榮耀畫上等號，不僅抗拒調整人事，還誇稱內閣成員皆極適任。這樣的心態並不健康，無助於提升內閣表現，甚至有害國家的長遠均衡發展。

觀察蘇內閣目前的表現，一般人都看得出來，其實是處於一種失衡的狀態。在能見度最高的一層，只有防疫指揮官陳時中 和農委會主委陳吉仲兩人，因防疫和萊豬成為萬眾焦點。在其次的一層，則是外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通、文化部長李永得等人，扮演反中政策急先鋒，交通部長林佳龍則因好大喜功搏得版面。此外，除了政委唐鳳因科技長項成為另類異數，其他首長的能見度經常低到看不見的地步，包括副院長沈榮津在內。

這樣的圖像，描繪的就是蔡政府高度失衡的施政架構。且看，所有光環圍繞在陳時中、陳吉仲等少數政治明星身上，他們無論做什麼都受到讚美，無論做錯什麼都必須呵護，不許受到批評。至於扮演反中角色的大將，基本上是遵循蔡英文總統的指令行事，只要站穩反中底線，即不需再有專業考量。只問立場、不問專業，是兩岸政策最可議之處。

也因此，外交部在蓋亞那設立「台灣 辦公室」，不到24小時就潰敗，全可推給中共作梗，外交部沒有其他是非功過可論。而文化部只為了一本童書，可以對台灣出版業者橫刀相向要求送審陸書，全然不顧作法多不合理。如此開民主倒車，蔡英文和蘇貞昌似乎也無所謂，從頭到尾不發一語。至於陸委會，除了一味譴責中共，已沒有再多角色可以扮演；如此，政府要不要將它裁撤，或削減人力？

蔡政府的問題，除了上級的關愛眼神集中於少數人身上，更嚴重的是把政府職位的公器當成黨的私產來分配。原本甚囂塵上的內閣改組，為何提前解除？主因之一，是原本要安排進入接班梯隊的桃園市長鄭文燦，因轄區的桃醫爆發院內感染，絆住了他的腳步。由於鄭文燦是這齣大戲第一主角，所以連帶的其他的人事安排也必須先打住，諸如被傳說也要北上入閣的潘孟安。

執政者安排黨內優秀同志入閣，只要角色與功能適當並無可非議；但若是過度充斥政治意味，則難免暴露私心。例如，最近外界看到蘇內閣大剌剌將手伸向公民營企業，包括台鹽董事長陳啟昱主動發布去職聲明，這是蘇揆為排擠派系搶換公營事業人事的一貫模式。此外，為了安排華視入駐中天關台殘留的52頻道，政府竟可要求系統業者撤回申請，換上其屬意的電視台。如此罔顧公私分際，濫權而一派理直氣壯，要向誰談民主理念？

蘇內閣遲不改組，只會使政府的失衡加劇。一個對「大內宣」成癮的內閣，每天把自己浸泡在宣傳的假象中，百姓就會相信它很強大嗎？