趙少康：我沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤

中廣董事長趙少康。(翻攝中廣流行網Youtube直播)

中廣董事長趙少康曾呼籲「這波罷免後」是不是可以停了，被解讀反對接下來的罷萊委行動。趙少康今早在廣播節目澄清，「這一波」跟「現在」不一樣，他沒有說過要停止對立委陳柏惟、吳思瑤的罷免案，已經在發動中的罷免，他不會干涉、也不會禁止。

針對罷捷案結果，趙少康上午在「趙少康時間」再次提起選罷法不合理，罷免一個首長過度容易，四分之一選票同意就能罷免成功，遠低於當選票數。以罷韓為例，先不論後來同意票數高低，綠營為什麼一開始會起心動念罷免韓國瑜，就是因為就是因為覺得罷免很容易，對韓選上高雄市長覺得不服氣，所以發動罷韓；但相較之下，複數選區議員罷免案又過度困難。他質疑，法律應該公正，應該放諸四海而皆準。

趙少康質疑，「罷免門檻比當選低很多，這合理嗎？」除了媒體關注的市長、民代，很多基層村里長都在罷免，政治就會不安定。民主定期選舉就是一種淘汰，過去像立委蔡正元、黃國昌罷免案雖然沒有成功，但對當事人也是身心俱疲，立委才當選1年就可以罷免，1年怎麼知道表現好不好，任期還有3年可以努力。

趙少康建議，這一波罷免以後，兩黨坐下來檢討。國民黨 認為當初修法降低門檻是民進黨 提出的，應該民進黨自己改，但政黨有時是可以合作的，這與意識形態沒關係，而是制度的合理不合理。綠營覺得沒面子，藍營也可以提出。他也提醒，這次罷完之後，兩黨如果不能坐下來協商，民進黨也報復提罷免，雙方會一直罷下去。

他也解釋，他講的「這一波」，不是說吳思瑤、陳柏惟罷免案不要連署，而是現在檯面上罷免案都結束之後，再去檢討選罷法。

此外，趙少康也肯定這次罷捷表現，事先就知道要罷掉高雄市議員黃捷不容易，國民黨一開始也沒有很用力；而在桃園市前議員王浩宇被罷後，綠營或許會怕，蔡英文 總統後來表態支持黃捷，民進黨大咖也到了，醫師蘇偉碩還說這地方（鳳山）好像在選總統一樣。雖然有媒體稱黃捷輾壓國民黨，但其實國民黨在鳳山表現還不錯。