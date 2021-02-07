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只差一萬多票…民進黨護航下 黃捷「驚險」挺過罷免

台灣新聞組／綜合7日電
罷免投票未過關，罷捷總部志工上台致謝，忍不住難過落淚。（記者徐白櫻／攝影）
罷免投票未過關，罷捷總部志工上台致謝，忍不住難過落淚。（記者徐白櫻／攝影）

高雄市議員黃捷罷免案昨天未通過，不同意罷免票6萬5391票，占54.2%，超過同意罷免的5萬5261票，占45.8%，兩者差距一萬多票。黃捷在得知結果後哽咽落淚，數度向選民鞠躬致謝，並感謝蔡英文總統、高雄市長陳其邁等人相助；至於未來是否加入民進黨？黃捷未回應。

被點名「罷萊委」的民進黨立委吳思瑤說，在藍營「亂點罷免譜」之下，可討論罷免門檻是否調整，甚至可制訂避免政黨介入操作的規範，讓制度長治久安。

鳳山曾是掀起韓流的大本營，黃捷則以對高雄市前市長韓國瑜翻白眼而一戰成名，昨天投票熱度直逼去年罷韓大戰，罷捷投票率41.54%。開票過程一開始呈現拉鋸，同意罷免票曾一度領先，但隨後不同意票突破六萬大關，黃捷驚險挺過罷免風暴。

黃捷昨哽咽說，綠營議員及立委陪她從早市掃到夜市，她銘記在心，鳳山人用行動止住報復性罷免，她不會讓鄉親失望。至於民進黨高雄市議員高閔琳也面臨罷免，她說，「鳳山守住了，岡山也要守住」。

罷捷案未過，高雄市長陳其邁盼高雄盡快恢復平靜；民進黨表示，罷捷結果顯示台灣人民對不具正當性的報復式罷免極為反感，亦證明國民黨的政治操作反而激發出選民用投票反制。

民進黨高市黨部主委趙天麟說，感謝鳳山市民用民主投票遏止「報復性罷免」歪風，如果國民黨為一黨之私繼續操弄仇恨，面對藍營的報復性罷免，都將遭全民抵制。

罷捷總部發言人徐尚賢說，當人民團結對抗國家機器時，政府其實已經輸了，小蝦米已用盡全力對抗大鯨魚，「民意在哪裡，我們就在哪裡」。

國民黨則表示，罷捷案未過，是因執政黨領袖以國家元首之尊下達護航令，引入各方政治資源壓抑多數民意，政治寒蟬效應讓人民行使罷免公民權變調，罷免結果並非個人政治前途過關，而是民怨累積起點。

國民黨高雄市黨部主委李哲華說，蔡英文總統下令挺捷後，罷捷還能破五萬票，代表反萊豬民意強勁，蔡政府必須正視，在藍綠支持度懸殊的鳳山還打成這樣，蔡總統應省思是否調整萊豬政策，不然還有更多萊委會遭罷免。

得知罷免未過關的高雄市議員黃捷6日哽咽落淚，數度向選民鞠躬致謝。（記者劉學聖／攝...
得知罷免未過關的高雄市議員黃捷6日哽咽落淚，數度向選民鞠躬致謝。（記者劉學聖／攝影）

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