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新聞評論／激活藍營死水 讓趙少康當「鯰魚」何妨

聯合報社論
中廣董事長趙少康重回國民黨並決定參選黨主席。（記者曾吉松／攝影）
中廣董事長趙少康重回國民黨並決定參選黨主席。（記者曾吉松／攝影）

資深媒體人趙少康申請重返國民黨，並希望爭取黨主席，也不排除未來參選總統。從申請入黨立即跳接到選總統，趙少康把三步當成一步走，腳步似乎急了些，難免引起反彈。但國民黨去年大選失利後一直未能走出低潮，此刻有這麼一號人物出現，除有助於「激活」黨內作戰意志，也能擴大2022及2024兩役的戰略想像。

趙少康動念重回國民黨，主要是高雄市前市長韓國瑜勸進；也因此，此舉立刻被政壇解讀為「趙韓結盟」。觀察各界第一時間的反應，綠營方面，民進黨主要人物仍未表態，有人認為韓趙聯手將成為綠營勁敵；綠媒則挑撥省籍及意識形態問題，認為趙少康回國民黨勢將激化朝野對峙。藍營方面則正反意見參半，有人喻之為「少康中興」，有人則反對為他因人設事破壞制度；而藍營支持者則多表示歡迎，認為這有助於國民黨的戰力。

從技術面看，趙少康要角逐7月的黨主席選舉，目前唯一的途徑是由主席江啟臣聘他為中評委，讓他取得參選資格。目前國民黨有數百名中評委，只要主席發一張聘書即可，沒有太多難度，全看江啟臣如何思考。如果江啟臣認為趙少康是國民黨再壯大的「機會」，他應該發出這張聘書；如果江啟臣視趙少康為自己的「威脅」，他可能會沒收這個機會。無論如何，趙少康要成為黨的領導者，必須尊重黨的民主程序，否則難以取得正當性。當然，他也可以拿出實力，證明自己夠格拿到這張門票。

國民黨議員游淑慧把趙少康入黨形容為國民黨的「大鯰魚」，是傳神的形容。漁夫在海上捕得沙丁魚後，會在槽內放進一條鯰魚，讓沙丁魚群保持緊張與警覺；如此船到港後，沙丁魚仍是活的。這就是管理學上所謂的「鯰魚效應」。目前國民黨散發著一股鬆散的疲態，黨中央的權威不夠明確，因應執政者的蠻橫攻擊時又太過溫良恭儉讓；若長此以往，戰鬥力將不斷流失，無法召喚民眾的支持。也因此，趙少康擺出戰將的姿態重返國民黨，以其豐富的政治閱歷和宏偉企圖，必有助於激發藍軍的整軍與振作。

事實上，人們關心的，並不只是國民黨的內部整合及路線問題，而是更大格局的民主政治和國家發展問題。民進黨近幾年一黨獨大，由於在野黨無法有效制衡，主政者逐漸變得專斷與傲慢，乃至侵害民主與人權而不以為意。趙少康之所以願意放下事業挺身而出，也正是擔心台灣民主果實及公義是非遭到消蝕，日後將積重難返。國民黨人士看待此事，恐怕也得站在這樣的高度，才能有更準確的眼光。

話說回來，趙少康對於自己重返藍營的初衷，究竟是為了國民黨的整合與改造，或是為了爭取自己參選總統，也要更認真地思考辯證。若是為了國民黨的強大與再執政，他願犧牲自己的事業，這是值得佩服的壯志；但若只為爭取參選總統，他的正當性就可能要受到質疑。尤其，上次有過郭台銘驟然返黨最後卻不歡而散的教訓，這種個人英雄式的「造王」模式已證明行不通，不能再重蹈覆轍。

就現階段而言，藍營看待趙少康重返國民黨，不妨抱著歡迎「鯰魚」的態度，希望他能激活黨內的士氣與鬥志，從而能在不同議題上與民進黨進行更大能量的交鋒。趙少康也要切記，作為鯰魚，自己的作用在激發國民黨的生存意志及能量，而不是在造成國民黨的內訌；因此，通往主席或總統之路能否達陣，必須扣緊合理性。如果沙丁魚因此分裂，他就失敗了。

國民黨 江啟臣 民進黨

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