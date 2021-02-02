台鹽董座突然「被請辭」 黨內指向蘇貞昌

台鹽董事長陳啓昱突然請辭，並指自己完成階段性任務。(本報資料照片)

台鹽董事長陳啓昱昨天突然辭去董事長，他發聲明表示階段性任務已完成，因個人生涯規畫辭職；台鹽內部對他請辭相當驚訝，台鹽工會則肯定他的表現。據悉，台鹽董座調動是延續去年五二○後，行政院長蘇貞昌執行國營企業主管異動的第二波，陳啟昱去年原也被傳出調動，但留任八個多月，昨仍去職。

據悉，陳啟昱的請辭並非自願，他在請辭後，曾透露自己是配合高層安排，民進黨 內多將原因指向行政院長蘇貞昌。

據了解，陳啟昱在一、兩個月前就被要求請辭，但他爭取留下，昨天正式對外公布，算是爭取未果，最後決定自己對外公布離開台鹽。民進黨人士說，陳啟昱離開，「與派系競爭有關」。

行政院秘書長李孟諺表示，尊重陳啟昱的生涯規畫，對於相關揣測，行政院沒有回應。

陳啓昱在民進黨內屬「海派（湧言會）」人馬，代表海派當選民進黨中執委。先前曾任兩屆立委，在高雄縣市合併後，陳菊第一任高雄市長時出任副市長，之後接台鹽董事長。據了解，未來接任台鹽董座以現任總經理吳旭慧呼聲高，但也傳出蘇貞昌有屬意人選，近日派任。

陳啓昱昨天一早發出辭職聲明，表示任職已四年八個月，任內完成三大任務，包括啟動台鹽通霄廠海水引入管及汽電共生新建工程，預計今年可完工，將大幅提高工廠效能。

由於事前並未傳出調動風聲，昨天部分台鹽高階主管出差，獲悉董事長辭職消息才緊急趕回台南總公司。

一般國營事業董事長任期約三年，陳啟昱擔任董事長已近五年，去年五二○時即有異動傳聞。據了解，當時陳啟昱向蘇揆表達留任意願，海派高層也向府院強力要求讓陳啟昱續留台鹽。但在蘇揆意志下，這波仍被異動。

親近「海派」的人士指出，陳啟昱是「被請辭」，尤其現在又是過年前，不夠尊重當事人，不過既然被通知了，也只能配合。