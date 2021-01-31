新聞評論／黃芳彥與蘇震清 金權縱橫貫串扁蔡兩朝

民進黨立委蘇震清涉貪汙案，獲千萬台幣交保。（記者余承翰／攝影）

捲入扁家海外洗錢案潛逃12年餘的扁家御醫黃芳彦在美國 舉槍自盡，令人震驚。因貪汙案遭羈押的民進黨 立委蘇震清以千萬元（台幣，下同，約）交保，卻符合「蘇震清一定能回家過年」的政壇傳聞。一個是有家歸不得的遺憾，一個是回家仍擺脫不了坐牢的陰影，卻同時見證了綠營執政金權縱橫的醜態。

黃芳彥 案和蘇震清案前後雖隔十幾年，但太平洋流通前董事長李恆隆卻貫串了兩人所涉弊案，也串接起從扁政府到蔡政府的綠營金權政治。兩案有幾項因素雷同：一是兩人都和李恆隆脫不了干係，兩案也都和SOGO經營權有關；二是兩人都和總統府權貴有關，黃芳彦會介入SOGO禮券疑雲，當然是因為扁家御醫方便喬事；蘇震清會被李恆隆相中，也是如李恆隆所說「他叔叔（蘇嘉全）會成為總統左右手」。李恆隆為SOGO經營權案奔走關說數十年，投入多少禮券賄款，用過多少權貴高官，若非權錢貪瀆「有縫隙可鑽」，那會衍生出這一堆玩法亂紀？

陳水扁貪腐案緣起，就是扁嫂吳淑珍SOGO禮券案；黃芳彥向檢方坦承收過李恆隆百萬元禮券，扁嫂也承認曾因外孫彌月收過黃芳彦10萬元禮券，但不知禮券來自李恆隆，也未曾介入SOGO經營權。但黃芳彥介入經營權協調是事實，而遠東集團董事長徐旭東也帶電腦進官邸向吳淑珍報告SOGO經營方向，可見當時官邸對財團壓力多大。民間交易能讓這麼多「總統親密友人」費心，連御醫都可能左右商界鉅額交易的命運，可見扁朝官邸是多麼利益薰天。

李恆隆角力敗給徐旭東，就把政治介入的力量轉往國會，也就是蘇震清等國會收賄案的開始。李恆隆作證時坦言，自2012年給蘇震清50萬元「做為雙方友好的開始」，往後蘇震清以各種名義向他借錢，「我沒主動追討，就當做送給他」，但蘇震清收錢後都辦不成事，李付錢付得很無奈「像肉包子打狗」。

值得注意的是，檢調調查此案有一段時間，依李恆隆的說法，蘇震清知道檢調監聽行動後開始還錢，讓「借款成真」，以卸刑責。檢調調查外洩，政壇早有人向蘇警告，檢調也有內鬼向高層密報，使得此案調查險些破局，也意味著這些權錢交織的政商惡局，還有司法界庇護。

黃芳彥不僅在醫界得意，在政商界炙手可熱，在司法界也關係綿密。在黃芳彥SOGO案應訊前，就傳出有調查局高官密授「教戰守則」，前檢察總長陳聰明因曾參與黃芳彥春酒宴而遭彈劾下台，顯見司法為權力低頭，為政治服務的可怖。從當年權傾一時的黃芳彥，到現在翁茂鍾案的「石木欽」們，多年來司法界墮落依舊；當年還有特偵組可以把黃芳彥嚇得遠逃美國，但民進黨廢了特偵組，如今還有什麼力量可以讓這些貪婪政客知所戒懼？

正如蘇震清案，綠營內不斷傳有重量級人士施壓，不但國會黨團內時有同志聲援，政團營救的動作，還有人揚言如果不能讓蘇「好過年」，不惜「玉石俱焚」，驚動總統府。保蘇的政治運作，甚至就在民進黨中執會當著蔡英文面前上演，讓蔡尷尬地直說「不討論個案」。這種幾近逼宮的行徑，果真讓司法低頭，也赤裸呈現民進黨內權鬥之凶，根本視黨譽、司法、政府公信於無物。

黃芳彥有家難歸的心情與下場，或許可為那些向權貴獻愚忠者的借鏡；蘇震清能走出看守所，回到國會殿堂，但他還能再創造政治前程嗎？不要以為人民都很健忘，從扁政府到蔡政府，民進黨再濫權護短，掩蓋貪瀆，終會付出慘痛代價。（轉載自聯合報社論）