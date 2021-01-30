改國徽！小綠提案、大綠助攻…藍批台獨借殼上市
時代力量立委邱顯智以中華民國國徽與國民黨黨徽極易造成混淆為由，提案要內政部評估更改國徽，此案昨日在立法院表決，雖然國民黨強烈反對，但在民進黨全力支持奧援下，最終以63票贊成、37票反對、5票棄權獲得通過。國民黨痛批民進黨深感台獨難以達到，卻不斷改造中華民國欲借殼上市，假借時力之手修改國徽。
本報系聯合報報導，邱顯智在提案中表示，有鑑於中華民國國徽與國民黨黨徽外在表徵難以區別，極易造成混淆，認為台灣已民主化30餘年，在民主國家中，政黨黨徽僅能代表部分人的意志，黨徽與國徽如此相似的黨國不分情事，不應於今日的台灣續存。
提案指出，世界各國國徽多以代表該國特色、文化的圖像或圖騰傳達國家精神，但台灣現行的國徽卻未能如實彰顯國家意象，為使台灣人民享有一個足以傳達特色、國家精神的台灣意象圖騰，要求內政部評估是否需要更改現行國徽。提案要求，內政部應就更改國徽必要性的評估結果與相關修正機制，於兩個月內向立法院內政委員會提出專案報告。
另據台北中國時報報導，民進黨立委陳明文等人去年底就曾提案修改《政黨法》，新增「政黨標章不得與國旗國徽相同或相似，違反者若限期未補正或補正仍不符規定，將不予備案」的規定。
當時陳明文提案一出，遭國民黨立委陳以信砲轟，直言國徽本是源於黨徽，民進黨不敢改國徽，竟要逼國民黨改黨徽，欺人太甚。該提案在立法院院會一讀時，國民黨提議退回程序委員會，民進黨立委無人表示意見，因而被退回程序委員會冷凍擱置。
國民黨文傳會主委王育敏說，中華民國國徽已使用110年，期間沒發生問題，民進黨卻一直在此議題做文章，試圖否認由國父孫中山創建中華民國的歷史。民進黨主張台獨，但知道很困難達到，就不斷改造中華民國，欲借殼上市。
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