改國徽！小綠提案、大綠助攻…藍批台獨借殼上市

時代力量以國徽與國民黨黨徽相近為由提案，要求修改現行國徽，29日在立法院表決時，獲民進黨全力支持通過。（本報資料照片）

時代力量立委邱顯智以中華民國國徽與國民黨 黨徽極易造成混淆為由，提案要內政部評估更改國徽，此案昨日在立法院表決，雖然國民黨強烈反對，但在民進黨 全力支持奧援下，最終以63票贊成、37票反對、5票棄權獲得通過。國民黨痛批民進黨深感台獨難以達到，卻不斷改造中華民國欲借殼上市，假借時力之手修改國徽。

本報系聯合報報導，邱顯智在提案中表示，有鑑於中華民國國徽與國民黨黨徽外在表徵難以區別，極易造成混淆，認為台灣 已民主化30餘年，在民主國家中，政黨黨徽僅能代表部分人的意志，黨徽與國徽如此相似的黨國不分情事，不應於今日的台灣續存。

提案指出，世界各國國徽多以代表該國特色、文化的圖像或圖騰傳達國家精神，但台灣現行的國徽卻未能如實彰顯國家意象，為使台灣人民享有一個足以傳達特色、國家精神的台灣意象圖騰，要求內政部評估是否需要更改現行國徽。提案要求，內政部應就更改國徽必要性的評估結果與相關修正機制，於兩個月內向立法院內政委員會提出專案報告。

另據台北中國時報報導，民進黨立委陳明文等人去年底就曾提案修改《政黨法》，新增「政黨標章不得與國旗國徽相同或相似，違反者若限期未補正或補正仍不符規定，將不予備案」的規定。

當時陳明文提案一出，遭國民黨立委陳以信砲轟，直言國徽本是源於黨徽，民進黨不敢改國徽，竟要逼國民黨改黨徽，欺人太甚。該提案在立法院院會一讀時，國民黨提議退回程序委員會，民進黨立委無人表示意見，因而被退回程序委員會冷凍擱置。

國民黨文傳會主委王育敏說，中華民國國徽已使用110年，期間沒發生問題，民進黨卻一直在此議題做文章，試圖否認由國父孫中山創建中華民國的歷史。民進黨主張台獨，但知道很困難達到，就不斷改造中華民國，欲借殼上市。