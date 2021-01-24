罷捷發言人被通知到案 質疑遭查水表 警：秋鬥砸蛋

罷捷徐尚賢被警通知到案，他質疑遭「查水表」，圖為高雄市議員黃捷（中）23日到鳳山選區跑行程，支持者力挺。（記者劉學聖／攝影）

罷免高雄市議員黃捷總部發言人徐尚賢昨出示北市警中正一分局寄給他的到案通知書，指他涉公共危險、毀棄損壞，讓他有被「查水表」的感覺。中正一分局表示，徐尚賢去年11月22日參加勞工秋鬥遊行 時朝大樓丟雞蛋 ，大樓主委提出毀損及公共危險告訴，全案已函請台北地檢署偵辦。

中正一警分局昨指出，徐尚賢去年秋鬥遊行時，在民進黨中央黨部所在的華山大樓下丟擲數十顆雞蛋，事後華山大樓主委向中正一警分局提告，警方調閱蒐證畫面及辨識人臉後，認為徐就是丟雞蛋的人，因此通知到案說明。由於過濾畫面及辨識需要時間，因此通知徐尚賢1月10日北上說明，沒有刻意挑選特定時間，與罷捷及查水表無關。

警方表示，徐尚賢被告公共危險罪，因為當時遊行群眾不只丟雞蛋，還有人丟石頭及瓦斯氣瓶，因此華山大樓主委才會加告公共危險。根據蒐證畫面，徐尚賢是丟數十顆雞蛋，警方通知徐兩次說明，但都未到案；至於其他丟石塊及瓦斯氣瓶的民眾，警方還在比對過濾，未來會逐一通知到案。

徐尚賢說，實在無法理解丟擲茶葉蛋，怎會造成公共危險與毀損？他原本不以為意，直到蔡英文 總統出聲挺黃捷，他才驚覺事態嚴重，是否被查水表？