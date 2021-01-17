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新聞眼／踐踏出版自由 蔡政府忘了鄭南榕？

記者 徐偉真
出版人指出，文化部用來審查陸書的大陸許可辦法第八條，在立法時其實只指從大陸進口台灣的簡體書，不應擴大解釋。（記者葉信菉／攝影）
出版人指出，文化部用來審查陸書的大陸許可辦法第八條，在立法時其實只指從大陸進口台灣的簡體書，不應擴大解釋。（記者葉信菉／攝影）

文化部去年底爆出審查陸書爭議，部長李永得表示將啟動大陸出版品許可辦法修法，許多黨外人士過去以犧牲自由、金錢甚至生命換來的自由似乎出現倒退跡象，在關播中天新聞後，大陸出版品在台灣的發行過程也可能會有改變，讓人有種時空錯置之感，彷彿回到民進黨口中的那個萬惡的白色恐怖時期。

過去的新聞媒體，在嚴密的法律和政府的監控下受到嚴格的限制，政府利用相關法律管制「不當的出版品」，黨外人士為了宣傳政治理念，選擇辦理成本低、彈性度高的雜誌來當作傳聲媒介，在地下讀者圈中流傳，雜誌也因此成為能傳播反對派觀點的傳播媒介。

為了言論自由犧牲的鄭南榕，就是黨外雜誌「自由時代」周刊創辦者之一，民進黨政府執政後，積極地推崇、紀念鄭南榕對台灣民主自由的貢獻，2007年當時擔任民進黨主席的游錫堃表示，要建請行政院把鄭南榕自焚日訂為台灣言論自由日，2009年，民進黨主席換成蔡英文，她在一場紀念鄭南榕的活動上說，今天的大家需要更多鄭南榕，挑起責任點燃下一個世代的言論自由，之後多個民進黨執政縣市宣布4月7日鄭南榕自焚的日子為該縣市的言論自由日。

在享有高度自由的現代，很難想像台灣曾有個「出版法」審查各種作品，若新聞紙、雜誌的內容違反規定，主管機關可以勒令停止發行，有媒體刊登的內容因被認為詆毀蔣中正，因此被停刊兩年，出版法為人詬病，鄭南榕的遺孀葉菊蘭體會最深，她曾在出版法於立院通過廢止時表示，廢止在法律上可能只是簡單一句話，但對有些人而言，卻是用身家財產或是用最可貴的生命爭取來的言論自由，如今民進黨要審查大陸出版品，廢除超過20年的出版法彷彿再世，葉菊蘭不知道做何感想。

民進黨總愛說，台灣能有今天的民主自由是許多前人流血流汗換來的，是經過了一條很長的道路才能有今天的成果，只是這樣漫長努力換來的民主自由，卻因為一本完全沒有提到任何共產黨思想，只是宣傳中國武漢防疫成果的童書給打回原路，讓人不禁想問，究竟是民進黨認為台灣人民太愚笨，讀大陸出版品就會對國家不忠，還是對自己的執政太沒信心，所以要全力圍堵來自對岸的一切？

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