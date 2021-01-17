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王浩宇遭下架 藍：是對民進黨的不信任投票

台灣新聞組／綜合17日電
桃園市議員王浩宇罷免投票通過。 （記者許正宏／攝影）
桃園市議員王浩宇罷免投票通過。 （記者許正宏／攝影）

桃園市議員王浩宇被罷免，國民黨革實院院長羅智強表示，罷王成功是打贏反萊豬從憤怒走向行動的第一戰。國民黨文傳會副主委鄭照新說，最終決戰點是8月的反萊豬公投，罷免王浩宇只是「祭旗」，要做為反萊豬公投第一個催化劑；這次不只是一個議員去留，而是民眾對民進黨不信任投票的能量爆發。

來源：聯合影音網

羅智強說，罷免是高門檻工程，特別是罷免地方民代又最難，罷王成功創造後續推動罷免案成功的想像空間，還能對「割萊委」等罷免行動有間接鼓舞效果，讓更多人願意投入；對反萊豬公投更能正面加持，積蓄支持能量；但王浩宇個人言行有太多可以罷免的理由，是所有挺萊豬民代中「最容易被罷的」，中壢又偏藍，即便罷王成功，割萊委仍有相當難度。

身兼國民黨桃園市黨部主委的議長邱奕勝說，議員為多席次，還有其他議員能服務地方，其實不一定非要走到罷免這一步，最後卻有這麼多人願意出來投票，王浩宇若還要從政，更要虛心檢討。

桃園市議員王浩宇被罷免，面臨即將解職，王浩宇昨天都沒現身，服務處大門深鎖，王昨晚僅在一手創辦的「我是中壢人」簡短留下14字下台感言；相形之下，罷王總部昨晚歡聲雷動，許多人相擁喜極而泣，支持者還放焰火慶祝歷史的一刻。

罷王行動發起人唐平榮說，罷免王浩宇，不是要扼殺其政治生命，而是讓王上很重要的一課。2014年王浩宇當選桃園市議員時，他自己很興奮，因為27歲的年輕人能以社群媒體方式當選，花費非常少，新的競選模式讓人覺得非常好，但經過六年走偏了，中壢人應該要給王浩宇一個警惕。

罷王總部執行長邱仁德表示，罷免結果就是告訴王浩宇，「你不能再操縱民意」，也要讓其他政治人物清楚知道，民眾選出來的民意代表就該貼近民意，「人民是你的老闆，這句話不是口號」。

國民黨 公投 投票

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