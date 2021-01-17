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先「罷王」後「清捷」？黃捷坦言：對罷免案過於輕敵

台灣新聞組／高雄17日電
桃園市議員王浩宇確定遭罷免，接著高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日登場。（本報資料照片）
桃園市議員王浩宇確定遭罷免，接著高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日登場。（本報資料照片）

桃園市議員王浩宇昨遭罷免，可能牽動2月6日登場的高雄市議員黃捷罷免案。「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢說，罷王成功，接下來罷捷是天經地義；黃捷則坦言，對罷免案過於輕敵，她會盡力做好該做的事，相信鳳山鄉親會出來挺她。

黃捷日前在台北市議員邱威傑（網紅「呱吉」）節目中坦承，對罷免案過於輕敵，最後看到4萬多份連署書真的有嚇到。

不過，罷捷、罷王，南北大不同。王浩宇雖是民進黨籍，民進黨一路冷處理罷王案，卻積極相挺無黨籍的黃捷，連高雄市長陳其邁也稱讚，「黃捷表現有目共睹」。黃捷支持者表示，王浩宇被罷免後，反而激起地方的危機意識。

「地方選情很冷，黃捷被罷的機率不高。」藍營基層說，王浩宇和黃捷都是「韓黑」大將，但討厭王浩宇幾乎是藍綠共識，罷捷團體的論述，例如黃捷參加同志大遊行、弔唁前議長許崑源時擦口紅等言論，都無擴張影響力；國民黨中央至今也尚未接管罷捷行動，可能要等罷王後才有具體指示。

發動罷捷的徐尚賢說，黃捷號召綠營幫她拉反對罷免票，代表她就是綠營側翼，但在地選情冷是最大瓶頸，黃捷也有空戰聲量；罷捷策略就是強化陸戰動員。

對於王浩宇被罷免，黃捷說，她不了解桃園狀況，回歸市政最重要，認真努力就不用害怕，到目前為止，她都相信鳳山鄉親會力挺到底；高市公辦電視罷免說明會本月30日登場，她將出席說明。

罷捷團體16日與國民黨高雄市黨部反萊豬座談匯流，揚言罷免「雙標」議員黃捷。（記者...
罷捷團體16日與國民黨高雄市黨部反萊豬座談匯流，揚言罷免「雙標」議員黃捷。（記者王昭月／攝影）

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