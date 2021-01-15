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農委會控豬農假訊息 法院裁定不罰

記者邵心杰／台南15日電
台南市前養豬戶郭女遭農委會函送，台南地院認為郭女屬言論自由，裁定不罰。（本報資料照片）
台南市前養豬戶郭女遭農委會函送，台南地院認為郭女屬言論自由，裁定不罰。（本報資料照片）

台南市前養豬戶郭姓女子關心萊豬議題，去年9月在臉書貼文指農委會通過台灣養豬業者可使用瘦肉精，被依社會秩序維護法函送。台南地院簡易庭認為，不論是政府政策朝令夕改，或玩文字遊戲，或公告後再修正，農委會的公告修正前會讓民眾認為台灣可使用萊劑，確實讓民眾一頭霧水，且貼文內容屬言論自由範疇，裁定不罰。

據調查，郭姓女子反對開放萊豬進口，在個人臉書上張貼「呦！搖落去～農委會上星期五已經偷偷通過，台灣養豬業者也可以使用瘦肉精，但是幾乎沒有新聞報導」等內容。農委會接獲民眾檢舉，函文台南市警方查辦；郭到案稱內容是從網路上不知名社團轉貼，只有多寫上「呦！搖落去～」。

簡易庭發現，農委會去年9月7日以農防字第1091472241號公告「乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。」

經查，農委會曾公告「乙型受體素為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品。但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺含藥物飼料添加物。」對照前後公告，第一份公告會讓一般民眾認為台灣可以在養豬、養牛時使用萊克多巴胺，而修正後公告顯示，進口牛、豬才開放。

法官：屬言論自由

法官認為，政府政策朝令夕改，公告後又再修正公告文字，確實讓民眾一頭霧水，且無從證明郭發表貼文時，顯有明知為不實事實而故意散發傳布於公眾的意圖。

裁定指出，郭貼文內容雖有批評政府行為的論述，唯對可受公評之事表示意見，是言論自由範圍，也難認有使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，影響公共安寧等情事，裁定不罰。

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