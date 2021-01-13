2022選市長？吳怡農直言：2024我選立委

民進黨市黨部主委候選人吳怡農13日接受「周玉蔻嗆新聞」廣播專訪。(取自周玉蔻嗆新聞)

新境界智庫副執行長吳怡農上周宣布參選台北市黨部主委，台北市長柯文哲說，吳是活棋，他可以自己出來選市長。對此，吳怡農上午接受「周玉蔻嗆新聞」廣播專訪時說，新聞不要看太多，2022會全力輔選市長和議員，但2024他會選立委。

吳怡農也發下豪語，他當市黨部主委的任務，就是要讓立委蔣萬安2024還留在中山區選連任。他說，首都市長非常重要，他很多支持者友善地說，蔣萬安選上市長，他就可以在中山區選立委，但他告訴這些人，不要這樣，要更有志氣，首都市長民進黨 有能力拿下，不可以放棄首都市長選舉。

吳怡農說，市長和議員提名 作業，是市黨部主委2022上半年要做的事，提名絕對會是共識，公平最重要，因裁判不能兼球員，主委做到2022年5月時，台北市長已經提名了。主持人問吳怡農，等於失去選市長的資格？吳怡農說，他的角色是全力輔選最強的候選人，民進黨的首都市長選舉是非常有競爭力。

主持人問吳，會不會有人故意不讓他出來選市長？有陰謀論？吳怡農說，不要想太多，未來角色就是幫同仁推出最強候選人，全力輔選。