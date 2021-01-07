國民黨設公教警消委員會 助江啟臣連任？

前總統馬英九（右二）與國民黨主席江啟臣（左二）6日出席「中國國民黨公教警消委員會」成立大會。（記者侯永全／攝影）

國民黨 昨成立公教警消委員會，強化任務編組與組織力量，外界解讀是為黨主席江啟臣 連任布局。全國公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長、江的岳父劉盛良出席受訪大方表示：「他是我女婿，公私方面當然應該要幫忙。」但劉盛良也強調，該委員會不是為了特定人士，也不是為黨主席之事，是為強化國民黨本身的力量。

被問到高雄市前市長韓國瑜可能參選黨主席，江啟臣說，兩人一直保持很好的聯絡，韓對黨和他個人都非常關心，兩人會交換許多意見，只要對黨有幫助，他們都會共同來做。

前總統馬英九 昨也出席成立大會，被問到是否表態支持江啟臣，他強調，自己是來參加退休公教人員聚會，跟選舉沒有關係，「而且現在談這個好像太早了一點」。媒體再問馬英九，韓國瑜年後要出來做公益活動，且韓近日聲量不斷提升，也聽說要選黨主席？馬英九則反問：「經過證實了嗎？」

對於韓國瑜年後將為公益活動勤走基層，國民黨前主席朱立倫昨天受訪表示，做公益是好事，韓的能力與才華如果能多幫社會服務，都是好事。不過，朱也表示，現在太多新聞都在炒作國民黨內的問題，但他比較關心萊豬，以及民進黨漲健保、勞保、國民年金等議題。

江啟臣在公教警消委員會成立大會致詞表示，國家考試制度確保了公教警消的專業性，不應該因為政權輪替而任意改變，但蔡政府除了溝通不良、粗暴通過年金改革法案外，對於文官體制的破壞更是令人憂心，民進黨處心積慮擴大政務、機要人員任用員額，不但衝擊既有文官體制的中立性及專業性，對於事務官升遷亦創造了玻璃天花板，使得基層辛勞的公務警消同仁無法有合理晉升管道，更影響基層公務體系人員的職涯發展、打擊士氣。

馬英九也說，人跟人、人民和政府之間一定要有信賴的關係，作為交往互動的基礎，信賴保護原則無論是在法律上、政治上都是重要的關鍵；蔡總統推動年改時，就是不尊重信賴保護原則，讓公教人員受到很多委屈，這樣執政是不可能會有好成績，只會失去人民的信賴，國民黨未來要重新執政，一定要記取這個教訓。