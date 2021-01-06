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美國務院高調宣布：將舉行「美台政治軍事對話」

記者張文馨／華盛頓5日電
美國國務院5日晚間公布，台灣時間7日上午7時30分將視訊舉行「美台政治軍事對話」。(本報資料照片)
美國國務院5日晚間公布，台灣時間7日上午7時30分將視訊舉行「美台政治軍事對話」。(本報資料照片)

美國國務院5日晚間公布，台灣時間7日上午7時30分將視訊舉行「美台政治軍事對話」，由美國國務院政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）發表談話；這也是川普卸任前少見對台高調舉動。

駐美代表蕭美琴表示，暫時沒有更多說明。

美台政治軍事對話並非新名詞，庫柏前年8月就曾在推特公布與中華民國時任駐美代表高碩泰的會晤合照，並提及對「很高興與TECRO（駐美國台灣經濟文化代表處）代表高碩泰會晤，並再度確認美國與台灣的政治軍事對話，以促進台海及地區的和平穩定。」

外交部當時表示，庫柏與高碩泰的會面顯示當前台美關係密切友好，雙方在彼此關切的議題上保持密切順暢溝通，外交部未來也將持續此基礎上與特朗普政府在各項合作議題上保持交流，不過基於美台之間的默契，不便說明雙方對話管道的具體細節。

記者陳熙文／台北6日電

美國國務院5日晚間公布，美國和台灣將於台灣時間7日透過視訊進行政治軍事對話（Political and Military Dialogue）；外交部發言人歐江安今天表示，外交部基於台美互信及外交默契，不便對外透露台美對話管道的具體細節，未來我方將繼續在現有的基礎上和美方就各項議題保持密切溝通。

美國國務院網站上，美國時間6日國務院公開行程中，政軍局助卿庫柏（Clarke Cooper）美國時間6日晚上6點半將以視訊方式參與政治軍事對話，庫柏將在會中發表談話。

歐江安表示，台灣與美國之間有涵蓋各層次且多元的對話管道，雙方經常就各項共同關切的議題保持密切且順暢的溝通，以持續深化在政治、經濟及安全等各層面的合作。

歐江安說，台美對話管道的具體細節，外交部基於台美互信及外交默契不便對外透露，未來我方將繼續在現有的堅實良好基礎上，與美方就各項合作議題保持密切溝通及深化交流。

美國 台灣 國務院

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