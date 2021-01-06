重磅快評／「有政府會監控」 台灣天網強過新加坡？

中央流行疫情指揮中心在跨年夜啟動「天網」，一舉揪出幾十名違規的自主管理者，一戰成名。(記者許正宏／攝影)

中央流行疫情指揮中心在跨年夜啟動「天網」，一舉揪出幾十名違規的自主管理者，威名顯赫，引發監控人民疑慮。從行政院長蘇貞昌到衛福部長陳時中都努力澄清，保證不侵害個人隱私 ，卻很難消弭相關疑慮。新加坡 最近的例子說明，民眾的疑慮是有道理的。

新加坡政府去年推出接觸追蹤APP和配戴裝置TraceTogether，用來追蹤新冠肺炎患者接觸史；政府保證防疫 蒐集的資料不會使用在其他方面，鼓勵民眾下戴。有近八成新加坡民眾下載這款手機APP或配戴裝置，最近新加坡政府更宣布未來進入公共場所都須下載TraceTogether。

但新加坡內政部次長陳國明四日在國會答詢時承認，警方調查刑事案件也可以取得TraceTogether蒐集的個人足跡與接觸史。TraceTogether同日更新了隱私條款，加註「新加坡警方依據刑事訴訟法，有權為了刑事調查獲取任何資料，包括TraceTogether的資料。」但這已經違背政府當初的隱私保證，許多民眾認為被騙，怒刪TraceTogether。

根據數位人權組織Top10VPN到去年十月中旬的統計，全世界有71個國家使用了120個新冠肺炎接觸追蹤APP，38個國家採取了60種數位追蹤措施，27個國家採用了43種監控裝置。多數APP或裝置強調僅供防疫使用，不記錄使用者位置，也不分享使用者身分。但毫無疑問，新冠肺炎已經帶來全球性的數位人權危機。

新加坡近八成國民使用的TraceTogether，正是全世界新冠追蹤機制密度最高的國家之一。相對地，台灣的政府不必費力開發接觸追蹤APP，也不必作一些官員自己都不敢相信的隱私保證，更不必好言懇求人民自願被追蹤。政府只用電子圍籬加上入境系統，就布下了任何居家檢疫和自主管理者都插翅難飛的「天網」，連以色列都驚豔折服。

「天網」在跨年之役一戰成名，指揮中心甚至揚言「即使沒帶電話也能找到你」，讓民眾疑慮大增。指揮中心忙將「天網」改名「電子圍籬2.0」，陳時中並強調，所有在防疫裡蒐集的資料與個人資訊，都在蒐集後28天銷毀。蘇貞昌也說，過去一年多，從沒有去侵犯任何個人隱私。不過，台北市長柯文哲回應說：「不是一句國家都是為你好，就能讓民埋單。」

玫瑰即使改名，也不會改變其芬芳；「天網」再怎麼改名，也不會改變其監控本質，甚至2.0、3.0、4.0…更見監控的技術提升與範圍擴大。但這些監控與監控資料的運用，有沒有逾越人民與國會授權？有沒有濫權或挪用？須不須經司法審查？誰來確認28天後的資料銷毀？

別說新加坡式的民主，只是威權式民主，不足為訓；台灣式的民主，不也是民選獨裁和綠營新威權主義？連監察院國家人權委員會都滿口稱頌防疫指揮中心的偉大成就；它只迫不及待要為自己擴權，對於「天網」下的人權，卻要等疫情緩和後再說！難怪數位身分證會引起那麼大的疑慮。

看看台大教授和反萊豬醫師被查水表的例子，「有政府，會監控」，台灣或許比新加坡技高一籌！(取材自聯合新聞網「重磅快評」)