我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

萊豬換輪胎重稅…藍酸：美方回大禮 謝謝蔡總統的謙卑

台灣新聞組／台北5日電
美國商務部日前發布「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷初判結果，裁定台灣相關產品反傾銷稅率為52.42％至98.44％。（本報資料照片）
美國商務部日前發布「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷初判結果，裁定台灣相關產品反傾銷稅率為52.42％至98.44％。（本報資料照片）

萊豬元旦已開放進口，美國商務部日前發布「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷初判結果，裁定台灣相關產品反傾銷稅率為52.42％至98.44％，將對台灣輪胎出口課徵重稅。國民黨革實院長羅智強昨在臉書狂酸蔡英文總統，「蔡英文謙卑進萊豬，美國禮尚往來，回台灣超級大禮物，謝謝蔡總統的謙卑和體諒。」

美商務部日前發布對包括台灣在內亞洲國家的「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷結果，裁定台灣相關產品反傾銷稅率為52.42％至98.44％，正新橡膠公司稅率為52.42% ，南港輪胎公司稅率為98.44%，其他廠商稅率為88.82%，雖最後裁定結果會到6月底才公告，但已預期將嚴重衝擊台灣輪胎廠商。

與此同時，蔡英文總統昨在個人推特分享一張1986年代表台灣到美國進行重要貿易談判的照片，並指出，回顧過去，她很榮幸可以作為貿易談判者，並為國家建立更好的未來而奮鬥。

中國時報報導，美豬叩關換得輸美輪胎遭課重稅，台灣業者一片哀嚎，直呼「稅率超過40％，台廠就不用玩了」。業者們除了透過橡膠公會緊急求救，也向政府尋求協助，更做了最壞打算，也就是在無法扭轉美方決定的情況下，運用台灣與在國外未受影響的工廠，調整產品組合因應。

輪胎業者指出，此時是政府聲稱「台美關係最好時刻」，美方此舉必然影響台商回流意願，政府必須嚴正視之；國民黨立委李貴敏也說，美對台灣輪胎相關產品課徵反傾銷稅，將對台廠造成重大衝擊，在民進黨反覆表功「台美關係有史以來最好的時刻」，實在讓人傻眼！

據報導，李貴敏表示，民進黨政府在民意反彈下開放萊豬，原本台灣民眾期待好歹可以換得台美BTA，以及台美經貿互動增加，如今不僅FTA、BTA要不到，美方還對台灣輪胎產品課徵反傾銷稅，民進黨對外貿易的大幅讓步，換來美方冰冷以對，民進黨政府顯然早已被看破手腳。

官員表示，初判結果確實令人意外，但是目前僅是臨時性的課徵，美國商務部預計2021年5月14日公布終判結果，離最終定論還有一段時間，將會加速研議對策；經濟部指出，本周就會邀集相關公會與業者研商討論了解業者的需求、研商對策，把傷害降到最低。

台灣 美國 民進黨

上一則

賣台鐵證？ 羅智強：蔡英文執政 對陸出口史上新高

延伸閱讀

「天網」侵害人權？鄭文燦：隱私資料疫後應銷毀

「天網」侵害人權？鄭文燦：隱私資料疫後應銷毀
蔡再同框拉抬？ 鄭文燦：別歪到政治

蔡再同框拉抬？ 鄭文燦：別歪到政治
馬英九：台灣豬都不吃萊劑 難道人不如豬？

馬英九：台灣豬都不吃萊劑 難道人不如豬？
查萊豬送懲戒 行政院改口：不會為難公務員

查萊豬送懲戒 行政院改口：不會為難公務員

熱門新聞

傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30
陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀。(記者黃惠群／攝影)

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020-12-30 01:54
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

2021-01-03 02:30
估價450英鎊的中式瓷瓶拍賣，台灣買家以高達120萬英鎊的價格標到。擷自Instagram@sheppardsiah

估6百元中式瓷瓶拍賣 162萬美元落槌歸台灣買家

2020-12-29 18:37
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡