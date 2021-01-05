萊豬換輪胎重稅…藍酸：美方回大禮 謝謝蔡總統的謙卑

美國商務部日前發布「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷初判結果，裁定台灣相關產品反傾銷稅率為52.42％至98.44％。（本報資料照片）

萊豬元旦已開放進口，美國 商務部日前發布「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷初判結果，裁定台灣 相關產品反傾銷稅率為52.42％至98.44％，將對台灣輪胎出口課徵重稅。國民黨革實院長羅智強昨在臉書狂酸蔡英文總統，「蔡英文謙卑進萊豬，美國禮尚往來，回台灣超級大禮物，謝謝蔡總統的謙卑和體諒。」

美商務部日前發布對包括台灣在內亞洲國家的「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷結果，裁定台灣相關產品反傾銷稅率為52.42％至98.44％，正新橡膠公司稅率為52.42% ，南港輪胎公司稅率為98.44%，其他廠商稅率為88.82%，雖最後裁定結果會到6月底才公告，但已預期將嚴重衝擊台灣輪胎廠商。

與此同時，蔡英文總統昨在個人推特分享一張1986年代表台灣到美國進行重要貿易談判的照片，並指出，回顧過去，她很榮幸可以作為貿易談判者，並為國家建立更好的未來而奮鬥。

中國時報報導，美豬叩關換得輸美輪胎遭課重稅，台灣業者一片哀嚎，直呼「稅率超過40％，台廠就不用玩了」。業者們除了透過橡膠公會緊急求救，也向政府尋求協助，更做了最壞打算，也就是在無法扭轉美方決定的情況下，運用台灣與在國外未受影響的工廠，調整產品組合因應。

輪胎業者指出，此時是政府聲稱「台美關係最好時刻」，美方此舉必然影響台商回流意願，政府必須嚴正視之；國民黨立委李貴敏也說，美對台灣輪胎相關產品課徵反傾銷稅，將對台廠造成重大衝擊，在民進黨 反覆表功「台美關係有史以來最好的時刻」，實在讓人傻眼！

據報導，李貴敏表示，民進黨政府在民意反彈下開放萊豬，原本台灣民眾期待好歹可以換得台美BTA，以及台美經貿互動增加，如今不僅FTA、BTA要不到，美方還對台灣輪胎產品課徵反傾銷稅，民進黨對外貿易的大幅讓步，換來美方冰冷以對，民進黨政府顯然早已被看破手腳。

官員表示，初判結果確實令人意外，但是目前僅是臨時性的課徵，美國商務部預計2021年5月14日公布終判結果，離最終定論還有一段時間，將會加速研議對策；經濟部指出，本周就會邀集相關公會與業者研商討論了解業者的需求、研商對策，把傷害降到最低。