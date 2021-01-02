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查萊豬送懲戒 行政院改口：不會為難公務員

記者賴于榛、徐偉真／台北2日電
行政院秘書長李孟諺。（本報資料照片）
行政院秘書長李孟諺。（本報資料照片）

行政院宣布地方食安自治條例若訂有乙型受體素零檢出規定，原訂者無效、新訂者不予核定，官員更稱公務員若執行查緝，恐送懲戒。學者昨天質疑，機關有權把公務員送懲戒，但行政系統的官員怎可公開警告基層公務員。行政院秘書長李孟諺昨改稱，不會為難公務員。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，有權把公務員移送的只有自己機關，若地方自治條例訂有零檢出規定，公務員不執行，反而地方政府會認為他違法失職可以送懲戒，如果是九職等以下公務員，機關可以移送懲戒，但不是行政院決定，行政院官員的講法太離譜，缺乏法治觀念，政院無權涉入懲戒權，連懲處權都沒有。

李孟諺昨解釋，政務委員羅秉成的懲戒說，是指地方自治條例已無效，希望地方政府不要強迫公務員執行，但行政院也不會為難公務員。

行政院表示，若地方政府明知無效法令仍要對業者開罰，業者可請求國家賠償。

國民黨立委李貴敏質疑，不只釋字738號，內政部也有函釋，提到地方法規可比中央嚴格，大法官審理法和地方自治法都說有異議時可聲請釋憲，「怎麼會是政院說了算？」

李貴敏表示，國家賠償法是公務員行使公權力時，故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任，地方政府若依法裁罰，不是大法官已認定違憲還硬裁罰，不能要求基層公務員先判斷聽中央或遵從地方規定。

大法官 國民黨 內政部

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