新聞評論／陳菊掌權的監院：清算、雙標與擴權

監察院長陳菊。(記者黃義書／攝影)

監察院長陳菊日前率監委巡察行政院，不料監委林文程開砲的對象，竟指向馬政府時期「以中華台北名義參與世界衛生大會（WHA），犧牲台灣 主權」，要求行政院調查過程，而行政院長蘇貞昌也當場表示「全力配合」。可以說，當初外界對新一屆監委立場的質疑完全無誤。監察院只是執政黨的打手，連稱「蚊子院」都嫌過譽。

林文程要查「馬政府犧牲國家主權」的理由，是中國 大陸衛生部曾於2005年和世界衛生組織（WHO）簽訂備忘錄，限定台灣在「一個中國」原則下，須以「中國台北」名義與會，且由大陸衛生部決定是否同意。監委因此質疑馬政府與對岸簽訂秘密協定，「做出重大讓步換取北京同意」。

林文程的指控不但沒有證據，只有推論，而且令人記憶猶新的是，2016年蔡政府參與WHA的名稱、官員位階，均與馬政府時代一樣，唯一不同的是WHA的邀請函註明了「聯合國決議」和「一個中國原則」等字眼，均是馬政府時代所無。甚至扁政府蘇貞昌與蔡英文任正副閣揆時，不但曾派員在「中國台灣」名稱下出席會議，還忙不迭稱謝。如果林文程的說法有理，那應先調查的是扁政府和蔡政府，而不是馬政府。

現在監察院偕同行政院把矛頭指向前朝，可以看出監察院根本無意監督蔡政府，只是想利用監察院這個工具清算前朝。這與上一屆由蔡總統補提名的監委陳師孟等人，把要務放在「辦藍不辦綠」和「除垢」，本質上並無二致。不同的只是如今整個監院都已綠化，清算鬥爭前朝的力道更強。

就在此事件之前，因為反萊豬遭到蔡政府「查水表」的醫師蘇偉碩到監院陳情，要求身兼國家人權委員會主委的陳菊關注政府濫權事件；陳菊卻反問，「蘇偉碩現在行動自如，發言自由，有什麼立即迫害？」還說「沒有庇護問題」。不但當頭澆了蘇偉碩一頭冷水，也重重賞了新成立的國家人權委員會一巴掌。

動輒查水表，甚至夜間傳喚，造成人民恐懼與社會寒蟬，就是政府濫權違法、侵害人權的重大疏失，陳菊竟以「沒有立即迫害」輕描淡寫帶過。曾經是政治犯，且頻頻拿來當從政資產的陳菊，對於政治迫害體驗甚深、知之甚詳；對蘇偉碩被查水表事件澆冷水的原因，只是蘇偉碩在萊豬議題上站在蔡政府對立面罷了。這也令人感嘆，原來在陳菊心中，人權是有雙重標準的。

陳菊對反對黨或異議者的人權裹足，但對以人權之名擴張權力，卻是卯足全力。甫上任就把有高度違憲疑慮的《國家人權委員會職權行使法》草案送進立院。該草案不僅賦予人權會釋憲聲請權，還可以恣意要求一般民眾、私法人和團體配合調查，違者重罰。一部以「人權」為名的法案，卻成了侵犯人權的工具，何其諷刺。

雖然人權會已同意將法案撤回，但這並不意味陳菊和監委們的自知與反省，而是該法案連民進黨 立院黨團和司法院都看不下去，甚至拍桌反對；監委撤回法案，只是礙於政治現實，無關是非與良知。至於民進黨立院黨團和司法院為何反對？恐怕更不是基於維護人權或憲政體制，而是唯恐監察權擴張，侵犯自身權力。

陳菊就任監察院長至今，口口聲聲促進廉能與人權，但四個多月來的三張成績單，卻是清算、雙標與擴權；也可以說，就是政黨、派系、個人利益至上。這三張成績單證明過去輿論的憂慮完全成真，陳菊執掌的監察院與人權會，都只是另一個爭奪政治權力和政黨利益的工具。