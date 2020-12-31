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開鍘！萊豬跑票3綠委 停權3年罰3萬

台灣新聞組╱台北31日電
萊豬表決「跑票」被民進黨團停權三年，綠委林淑芬30日表示尊重。(本報資料照片)
萊豬表決「跑票」被民進黨團停權三年，綠委林淑芬30日表示尊重。(本報資料照片)

立法院上周萊豬表決大戰，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌棄權「跑票」，民進黨團昨決議停權3年、罰3萬元(台幣，下同)，並送黨中央作為提名參考。

民進黨發言人謝佩芬表示，待中央黨部收到黨團移送案件，會依照紀律評議裁決條例，盡速交由中評會討論。劉建國說，「任憑處置、一切泰然」。

對於綠營懲處，國民黨團總召林為洲表示，此次懲處僅影響民進黨團內權益，不影響之後提名，罰金額度也比國民黨團標準輕，「若今天是正副院長選舉跑票，可能就開除黨籍」，凸顯民進黨團內部認為萊豬政策缺乏正當性。

民進黨團總召柯建銘昨天說，黨團處置可分兩部分：一是送黨中央作為提名參考；二是罰錢及不得選擇委員會、不得擔任黨團幹部，情節重大可予以停權等。黨團會議最後決議對三人各停權三年，會通知當事人有三天申覆期；至於其他黨籍立委未一致投票，情節較輕的，例如表決時去上廁所等，會邀請赴紀律小組說明。

據了解，昨天民進黨團大會，紀律會召集人周春米先行報告，會中對於罰款3萬元及送黨中央作為未來提名參考等處分，黨團皆無異議。

至於黨團停權部分，由於規定一停就是三年，一度引發爭論，有人主張擇期再議，但遭否決；有人主張現場表決，但也馬上被反對，希望是共識決。

有人認為應將停權三年縮短為一或兩年，但柯建銘提醒說，立委楊曜2016年投錯票就遭黨團停權伊年；更有新潮流系立委跳出來支持處分，最後決議依規定停權三年。

林淑芬昨表示尊重；江永昌指出，黨必須要有紀律，接受黨團決議；劉建國則說，他的心情、想法都和立院表決當天一樣，「任憑處置、一切泰然」。

據轉述，柯建銘昨天赴民進黨中常會說明跑票立委懲處相關流程，民進黨秘書長林錫耀說，等黨中央收到黨團移送通知，再做進一步處理；蔡英文總統則未發表看法。

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