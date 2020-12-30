蔡政府維護新聞自由？逾4成不滿意 「與中天事件有關」

台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

台灣 民意基金會昨天公布民調 ，對於蔡英文政府維護新聞自由的表現，有44%民眾不滿意、49.7％滿意，兩者僅相差五個百分點。基金會董事長游盈隆表示，這無疑是個嚴重警訊，也是極大諷刺，他也認為，此民調結果「當然和關中天事件脫離不了關係」。

中國 時報報導，國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台做出「不予換照」決議，引發社會嘩然。台灣民意基金會最新民調顯示，台灣49.7％民眾滿意蔡政府維護新聞自由的表現，44%滿意，其中27.5％的人強烈不滿意。

游盈隆指出，雖然對蔡政府維護新聞自由表感到滿意者略多於不滿意者，但「這絕非好消息」，因為台灣被認為是一個高度民主自由的國度，2020年4月「無國界記者組織」更將台灣新聞自由排名亞洲第二，民調卻顯示有高達逾4台灣民眾不滿意政府維護新聞自由的表現。

據報導，游盈隆說，問卷中並沒有提示最近蔡政府關中天的相關訊息，但從結果看，只有不到5成的人滿意蔡政府對新聞自由的維護，「除了反映人們對於當前整體新聞自由現況的感受外，這當然和關中天事件脫離不了關係」。

至於蔡政府十大施政表現不滿意度排行，維護新聞自由表現排第四，游盈隆表示，「這對一個以新聞和言論自由為傲的國度是一個極大的諷刺」。