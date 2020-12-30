我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

蔡政府維護新聞自由？逾4成不滿意 「與中天事件有關」

台灣新聞組／台北30日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

台灣民意基金會昨天公布民調，對於蔡英文政府維護新聞自由的表現，有44%民眾不滿意、49.7％滿意，兩者僅相差五個百分點。基金會董事長游盈隆表示，這無疑是個嚴重警訊，也是極大諷刺，他也認為，此民調結果「當然和關中天事件脫離不了關係」。

中國時報報導，國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台做出「不予換照」決議，引發社會嘩然。台灣民意基金會最新民調顯示，台灣49.7％民眾滿意蔡政府維護新聞自由的表現，44%滿意，其中27.5％的人強烈不滿意。

游盈隆指出，雖然對蔡政府維護新聞自由表感到滿意者略多於不滿意者，但「這絕非好消息」，因為台灣被認為是一個高度民主自由的國度，2020年4月「無國界記者組織」更將台灣新聞自由排名亞洲第二，民調卻顯示有高達逾4台灣民眾不滿意政府維護新聞自由的表現。

據報導，游盈隆說，問卷中並沒有提示最近蔡政府關中天的相關訊息，但從結果看，只有不到5成的人滿意蔡政府對新聞自由的維護，「除了反映人們對於當前整體新聞自由現況的感受外，這當然和關中天事件脫離不了關係」。

至於蔡政府十大施政表現不滿意度排行，維護新聞自由表現排第四，游盈隆表示，「這對一個以新聞和言論自由為傲的國度是一個極大的諷刺」。

台灣 民調 中國

上一則

台灣癌症時鐘快轉11秒 大腸癌連13年居冠

下一則

第一槍！「零檢出」自治條例若遭駁 嘉市將提釋憲

延伸閱讀

親綠民調顯示：蔡英文蜜月期已結束 不滿意度逼近滿意

親綠民調顯示：蔡英文蜜月期已結束 不滿意度逼近滿意

開放萊豬惹民怨 游盈隆：綠3都4縣市 2022年岌岌可危

開放萊豬惹民怨 游盈隆：綠3都4縣市 2022年岌岌可危
台開放萊豬惹民怨 「2022民進黨3都4縣市岌岌可危」

台開放萊豬惹民怨 「2022民進黨3都4縣市岌岌可危」
萊豬+中天…蘇內閣滿意度新低 學者：預估蘇年底辭職

萊豬+中天…蘇內閣滿意度新低 學者：預估蘇年底辭職

熱門新聞

比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院