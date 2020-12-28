綠委不敢吃萊豬？立院文件曝「訂便當要求提供肉品來源」

立法院的會議紀錄內容提到，23日的會議裁示，要求明年2月便當採購要求業者提供肉品來源 。 (取材自比特王臉書)

立法院會上周通過放寬萊豬進口的行政命令，明年元月將開放美國含萊克多巴胺的豬肉進口。網路卻貼出一張立法院會議紀錄，內容提及立法院總務處內部會議裁示，明年2月辦理便當採購時，盼業者提供肉品來源，網友痛批「自己怕死、卻把有毒的東西往百姓嘴巴送」。

「比特王」臉書粉絲專頁貼出立院總務處會議紀錄顯示，2021年議會便當採購案研議請業者提供豬隻來源資料，他批評，「綠委自己都不想吃萊豬，好意思讓台灣 人吃？」國民黨 提出的政策，民進黨 全面封殺，「為什麼不清楚表示是否用萊劑飼養就好？為什麼要搞那麼複雜，製造國人困擾？」

「比特王」指出，台灣豬肉供應不足，進口是一直存在的事實，要進口美國萊豬前，吃豬肉一直都不是困擾，「因為民進黨急於捧老美到LP」，現在餐飲業要表示食品來源自哪一個國家，甚至為了要強調用台灣豬，售價還要提高，因為台灣豬成本高於進口豬。

不少網友也大罵「既然萊豬委員不願意吃萊豬，為何投下自己手中的票讓自己可能吃到萊豬？」

國民黨立委陳玉珍批評，民進黨突襲宣布進口萊豬，民進黨立院黨團無視民意、輾壓闖關，結果立委吃便當也要訂「無萊豬」的，實在非常諷刺。國民黨立委曾銘宗說，這份公文顯示立法院也有顧慮吃到含萊豬肉，他們也不相信執政黨立委、行政部門的說法，等於是「打臉行政院」。

民眾黨團總召賴香伶也說，連立法院和很多行政部門都要求便當廠商提供豬隻來源的資訊，可見現行標示無法完全取得大家信任。

民進黨團書記長莊瑞雄則表示，開放的主要目的是為了排除經貿上的障礙，如果大家對萊豬有疑慮，都不想吃，不見得是一件壞事；開放萊豬的目的不是要強迫誰去吃，而是要在國際規範和經貿上與世界接軌。