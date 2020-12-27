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藍最後晚餐取消動員 傳秘書長李乾龍批黨團綁架、揚言請辭

記者周志豪／台北27日電
國民黨為在立院力擋民進黨開放美國萊豬行政命令，原規畫23日在立院外辦的「最後無萊豬晚餐」晚會加溫，最後卻因新冠肺炎疫情升溫取消動員。傳黨秘書長李乾龍（右一）對此深表不滿，多次批評黨團綁架黨中央，甚至還揚言請辭。(記者周志豪／攝影)
國民黨為在立院力擋民進黨開放美國萊豬行政命令，原規畫23日在立院外辦的「最後無萊豬晚餐」晚會加溫，最後卻因新冠肺炎疫情升溫取消動員。傳黨秘書長李乾龍（右一）對此深表不滿，多次批評黨團綁架黨中央，甚至還揚言請辭。(記者周志豪／攝影)

國民黨為在立院力擋民進黨開放美國萊豬行政命令，原規畫23日在立院外辦的「最後無萊豬晚餐」晚會加溫，最後卻因新冠肺炎疫情升溫取消動員。傳黨秘書長李乾龍對此深表不滿，多次批評黨團綁架黨中央，甚至還揚言請辭。

國民黨文傳會主委王育敏受訪時緩頰，取消晚會動員是因為衛福部刁難要提供實名制名冊，立院黨團怕在防疫上有漏洞，商量後才決定取消動員，黨主席江啟臣也尊重就定調；黨團是第一線作戰單位，黨中央與黨團作戰一體，一定統一戰線。

有知情立委也說，李乾龍為黨付出很多，要為活動大規模動員也不是容易的事，這次取消動員過程感覺未受到應有尊重；反彈或許是因沒有掌握所有訊息，但這些情緒都是長期累積下來，反應不滿時甚至提到有意請辭，應有人出面化解。

備戰24日民進黨開放含萊克多巴胺美豬行政命令闖關表決戰，國民黨原規劃23日在立院外辦的「最後無萊豬晚餐」晚會加溫，之後直接夜宿濟南路上為台灣食安守夜，隔天上午直接召開黨團大會後就進議場表決。

但22日衛福部卻因應國內發生本土新冠肺炎案例祭出最新防疫措施，要求500人以上聚會須預繳參與者實名名冊。23日近中午國民黨團召開臨時幹部會議，包含黨團三長與副書記長謝衣鳯等人出席研商應對策略。

據了解，幹部會議中，與會黨團幹部、立委與幕僚，均認為衛福部的新措施要充分滿足要求不易，但卻可能發生晚會被「偷襲」造謠成疫情擴散溫床疑慮，取消動員改為線上舉辦是能兼顧維持活動、防疫與向支持者交代的多贏選擇。

只不過距晚會開始僅剩半天，要突然取消動員茲事體大，會議上黨團幹部均不敢拍板決定，便連繫江啟臣由院外趕回參與會議。會議最後江也認為維持動員恐橫生枝節，與衛福部防疫新制硬幹也恐成就部長陳時中，遂正式裁示取消動員。

江啟臣裁示後，黨中央組織部門也隨即發出通告表示「表示今明兩天配合立院黨團活動皆取消」，黨團與江啟臣也於23日下午先後透過記者會、中常會談話方式公開宣布停止動員決定，但強調「最後無萊豬晚餐」晚會照辦。

沒想到晚間晚會舉辦時，李乾龍到場在舞台區周邊斥責黨團取消動員決定，李之後也致電部分立委抱怨對此事的不滿，甚至揚言請辭。近日內部會議中，李也直言對最後晚餐晚會取消動員，他很不開心、很生氣，認為是立院黨團綁架黨中央。

據指出，也因李乾龍反彈，24日黨團大會上有立委發難聲援李，表示國民黨已經是在野黨了，不應該如此擔心出事。江啟臣最後緩頰，立院遭遇的情形變化迅速，還要承擔來自多方壓力，思考點不同，這部分非立委未必了解。

黨團幹部則解釋，很多事情就是選擇的問題，如果繼續舉辦，難保不會成為綠營反擊的破口，讓反萊豬訴求失焦，黨團不能因為讓該場晚會成為疫情的破口，更不能讓該場晚會成為對手栽贓的藉口，大家都沒有錯。

也有黨務人士說，就議題、策略來看，江啟臣與黨團最後取消動員的決定正確；但相對的，黨務組織動員工作不易，臨時取消動員恐讓黨失信於人，也徒耗有限資源，李乾龍操持黨務也有他的壓力，互相都應將心比心。

江啟臣 國民黨 防疫

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