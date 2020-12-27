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串聯22縣市連署 國民黨備戰反萊豬公投

記者周志豪、王敏旭／台北27日電
國民黨將串聯22縣市議會國民黨團成員，啟動募集反萊豬公投連署書。（本報資料照片）
國民黨將串聯22縣市議會國民黨團成員，啟動募集反萊豬公投連署書。（本報資料照片）

立法院萊豬表決大戰落幕後，國民黨戰線將拉回街頭。國民黨主席江啟臣明天上午將宣布串聯22縣市議會國民黨團成員，啟動募集反萊豬公投連署書，目標在明年2月底之前募得50萬份。

國民黨組發會主委李哲華表示，有上次募集提案連署書經驗，此次募集連署地點已準備好，基本上以縣市議員選區為單位，到市場、廟宇等人潮聚集處擺攤爭取連署；待中選會完成查對提案人名冊後，黨公職將全員出動爭取連署。

李哲華說，此次反萊豬等兩公投成案連署門檻28萬9667份，各縣市黨部在募集成案連署書時將參考2018年反空汙等三大公投案，至少要募集到50萬份連署書。

配合擴大反萊豬戰線，國民黨舉辦的元旦碧潭祈福健走活動，主打「守護食安」，預計號召千人為中華民國集氣。活動現場將由江啟臣、前總統馬英九等人領軍十大隊伍起走，健行前也將升起國旗氣球；今年元旦升旗活動將更標榜食安健康與國旗元素，十個大隊分別代表十項不同訴求。

黨務人士指出，當天健行第一大隊「全民健康大隊」將結合護食安「反萊豬」公投訴求，由江啟臣帶隊；第二大隊「台海和平大隊」則由馬英九領軍；與中天關台等議題相關的「言論自由大隊」則由前主席吳敦義帶隊，國民黨前主席朱立倫與新北市長侯友宜也有受邀。

主辦單位已與新北市政府確認活動沒有問題，防疫措施一切都依政府規定，現場也會呼籲大家戴口罩。

蘇貞昌喊話地方：食安要全國一致

此外，明年元旦開放萊豬進口，許多縣市自治條例訂有「反萊豬條款」。行政院長蘇貞昌昨天表示，食安和防疫一樣，要全國一致，千萬不要各自為政亂了套；衛福部長陳時中說，行政院將統一處理。

蘇貞昌說，會做到全國對食品安全最高的要求，過年後，每個上班日會公布所有豬肉產品國內屠宰量多少？國外有沒有進口、進口多少？所有標示跟著肉品走，沒有標示的會處罰。

蘇貞昌指出，雖然進口商公開承諾不會進口含萊克多巴胺豬肉，進口豬肉品也會包裝，上面也清楚標明不含萊克多巴胺，但政府還是會逐批檢驗、明白標示、嚴格把關，讓民眾一目了然。

國民黨 公投 江啟臣

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