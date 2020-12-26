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庇護蘇偉碩人權？陳菊：有何立即迫害

記者蔡晉宇／台北26日電
反萊豬醫師蘇偉碩（前排右二）疑被「查水表」，他呼籲監察院長、國家人權委員會主委陳菊關注政府濫權事件。(記者林伯東／攝影)
反萊豬醫師蘇偉碩（前排右二）疑被「查水表」，他呼籲監察院長、國家人權委員會主委陳菊關注政府濫權事件。(記者林伯東／攝影)

因反萊豬一度被警方約詢的醫師蘇偉碩昨天赴監察院陳情，呼籲監察院長、國家人權委員會主委陳菊關注政府濫權事件。

陳菊昨表示，蘇偉碩的陳情將依監察院程序處理；至於，人權會是否庇護蘇偉碩？陳菊說，蘇現在行動自如、發言自由，有什麼立即迫害？且人權會依照法令沒有庇護的問題，尊重蘇偉碩的陳情。

蘇偉碩昨和中華人權協會赴監察院陳情，與會的前台南縣長蘇煥智說，他過去曾任台權會長，當時的總幹事正是陳菊，蘇被「查水表」若發生在30年前，台權會和陳菊一定出來抗議。

蘇煥智表示，現在30年過去了，雖然有人權會，但這個機關就像神明一樣，叫沒反應，來陳情也沒回應，令人失望。

蘇偉碩表示，言論自由不該只保障高職位的特定人士，政府官員常常講錯話也沒負責，老百姓講了一點話就要被用放大鏡檢視，衛福部長陳時中甚至稱「見解不同法院見」，其實就是侵犯人權，要讓民眾害怕，希望人權會能有所釐清。

他也說，12月25日是行憲紀念日，憲法保障的言論自由就是要讓人民在闡述還沒被世人接受，可能天馬行空、不合常理的學術想法時，內心可以無所畏懼、自由討論，就算意見不同，也能在民主自由的社會試著追求真理，萊豬有毒是他研讀科學資料所發現，政府也許想否認，但為什麼政府自己不敢吃？

蘇偉碩指出，立法院表決行政命令時，有執政黨立委不敢投下同意票，相信如果沒有來自總統府、行政院的壓力，行政命令是無法通過立院審查，為什麼連國會議員要代議選民意見，內心都要有很大恐懼？投下棄權票的民進黨立委還得在臉書說明沒有遵從黨意的原因，讓人不禁想問，這個國家到底怎麼了？

中華人權協會理事長高思博說，蘇偉碩案子有嚴重違反人權情事，希望人權會好好辦，才會讓人民相信守護人權是玩真的。

華人 庇護 陳時中

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