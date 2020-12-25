反萊豬公投戰線 牽動江啟臣、朱立倫黨魁戰

國民黨主席江啟臣（左）、前主席朱立倫（右）。(本報資料照片)

萊豬行政命令在立法院闖關，國民黨 立委48小時不斷電、夜宿抗爭，仍敵不了民進黨立委人數優勢，黨主席江啟臣 對沒能擋住萊豬鞠躬向全民道歉，並宣示決戰反萊豬公投 。反萊豬戰線延燒，牽動明年國民黨主席改選，對尋求連任的江啟臣也可穩住主場優勢，但即使有萊豬護體，江還要證明，他有能力帶領國民黨在2024年「重返執政」。

國民黨主席直選以來，黨主席改選或補選一旦有競爭，優勢從來都不在現任的一方，江啟臣補選出任黨主席以來，也是挑戰多肯定少，面對不利處境，萊豬、甚至接下來的日本核食等「食安」議題，確實讓江啟臣對尋求連任建立空前的信心。

立院表決大戰後，接下來跨年、明年元旦升旗、健走，隨即就將展開全國公投二階段成案的連署，3月連署遍地開花前，江都可善用情勢，不必急著宣布參選，到5月後配合黨主席改選及公投時程，再啟動競選活動，黨主席改選投票若真落在公投前，等於將主場優勢牢握在手中。

但挑戰者同樣不會放過反萊豬議題，決定參選的前主席朱立倫昨天表決後向執政黨叫陣：「當獨裁成為事實、革命就是義務」，朱立倫叫陣的對象不只是蔡總統，也是針對江啟臣，比的是「能力」。

國民黨員對黨主席選舉候選人的選擇，就是誰能帶領國民黨在2022年教訓民進黨，進而在2024年總統大選重返中央執政。朱、江一旦正面對決，在引領議題外，個人特質與能力，恐更是黨主席選舉勝敗關鍵。