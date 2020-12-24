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觀察站／「美麗島」換藍唱 誰讓民進黨丟失旗幟？

記者 陳熙文
立法院會24日將針對萊豬進口行政命令表決，綠委背負壓力挑戰逆風民意，國民黨則在議場內外抗爭，留下紀錄交全民公決。（本報資料照片）
立法院會24日將針對萊豬進口行政命令表決，綠委背負壓力挑戰逆風民意，國民黨則在議場內外抗爭，留下紀錄交全民公決。（本報資料照片）

23日晚的「守護食安之夜」，資深社運人楊祖珺身子很小，站在台上，話卻說得很凶，口裡批評國民黨辦反萊豬晚會，竟因為疫情，臨時取消動員，她「第一次與國民黨合作」，很不諒解。但隨後她握著吉他唱起「美麗島」，國民黨立委手拿蠟燭隨節奏搖擺，一幅奇異畫面頓時而生。

這首70年代校園民歌，曾是威權時代禁歌，曾被視為最符合台灣的「國歌」，如今在國民黨晚會上唱誦。是時代變了，也是民進黨作為本土政黨，被奪走了一面旗幟。

漫畫「20世紀少年」，最耳熟能詳的台詞，莫過於「要奪回我們的旗幟」，因主角與朋友作為友誼、熱血、正義的那面旗，被反派魔王搶走，成為專權、獨裁象徵。

「美麗島」也是一面旗，是無論本省、外省，凡是生長在台灣的人皆能在曲中找到共鳴的號召，亦曾是民進黨才能唱的歌、民進黨才能背書的價值。現在，國民黨人或許還不能唱，起碼也能聆聽了。

這首歌在藍營的晚會裡唱，讓人不禁想問：是誰讓民進黨丟失了旗子？認真推敲，恐怕是民進黨自行拱手讓人吧。

國民黨曾經支持萊牛開放，現在使勁反對萊豬，固然是換了腦袋，卻不是民進黨得以更換腦袋的藉口。民進黨在開放萊豬政策過程中的種種不正義，以及對過往論述的背叛，終有一天都須付出代價。

萊豬表決大戰前夕，立院下著小雨，群賢樓外、濟南路上的柵欄、拒馬，比人高出何止一個頭。昔日綠營在街頭的社運戰友，如今琵琶別抱，所唱的「美麗島」，裡頭有很多不甘願的餘音。

民進黨 國民黨 台灣

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