民調／立院24日表決萊豬 近六成民眾支持在野黨強力監督

國民黨強烈反對萊豬進口。(本報資料照片)

立法院明天就要表決萊豬行政命令，國民黨 智庫今上午公布最新民調，結果顯示，在開放後有超過六成民眾不認同政府可落實逐批查驗工作，也有逾五成民眾不認同衛福部長陳時中 所說的「萊豬不等於毒豬」；更有近六成民眾支持在野黨在萊豬議題上應該採取強烈手段來監督政府。

針對陳時中說：「萊豬不等於毒豬」，認同的民眾有32.3％、不認同的有51.5％、無反應16.2％；而陳時中說，如果在進口豬肉上標明瘦肉精的含量，恐怕會造成歧視的嫌疑，認同的有24.3％、不認同的有62.4％、無反應13.3％。

對於將來萊豬開放進口之後，是否相信政府有能力落實逐批查驗的工作？認同的有27.9％、 不認同的有63.4％、 無反應8.7％；而在民進黨政府的領導之下，對於台灣 加入區域經貿組織（例如RCEP、CPTPP）有沒有信心？39.0％有信心、41.6％無信心、19.5無反應。

而國民黨近日在進口萊豬上採取強烈監督執政黨的態度，對於在萊豬議題上，民眾支不支持在野黨應該用強烈的手段來監督政府？58.8％支持、31.4％反對、9.8無反應。

本次調查於12月15日至17日採電話訪問方式進行調查，成功樣本1077個，在95%的信心水準下，最大誤差不超過±2.99%。