我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

民調／立院24日表決萊豬 近六成民眾支持在野黨強力監督

記者劉宛琳／台北23日電
國民黨強烈反對萊豬進口。(本報資料照片)
國民黨強烈反對萊豬進口。(本報資料照片)

立法院明天就要表決萊豬行政命令，國民黨智庫今上午公布最新民調，結果顯示，在開放後有超過六成民眾不認同政府可落實逐批查驗工作，也有逾五成民眾不認同衛福部長陳時中所說的「萊豬不等於毒豬」；更有近六成民眾支持在野黨在萊豬議題上應該採取強烈手段來監督政府。

針對陳時中說：「萊豬不等於毒豬」，認同的民眾有32.3％、不認同的有51.5％、無反應16.2％；而陳時中說，如果在進口豬肉上標明瘦肉精的含量，恐怕會造成歧視的嫌疑，認同的有24.3％、不認同的有62.4％、無反應13.3％。

對於將來萊豬開放進口之後，是否相信政府有能力落實逐批查驗的工作？認同的有27.9％、 不認同的有63.4％、 無反應8.7％；而在民進黨政府的領導之下，對於台灣加入區域經貿組織（例如RCEP、CPTPP）有沒有信心？39.0％有信心、41.6％無信心、19.5無反應。

而國民黨近日在進口萊豬上採取強烈監督執政黨的態度，對於在萊豬議題上，民眾支不支持在野黨應該用強烈的手段來監督政府？58.8％支持、31.4％反對、9.8無反應。

本次調查於12月15日至17日採電話訪問方式進行調查，成功樣本1077個，在95%的信心水準下，最大誤差不超過±2.99%。

陳時中 國民黨 台灣

上一則

台中前議長張宏年鉛中毒指數367 兒子：父親已像植物人

下一則

20餘歲包租公 年收入近億元

延伸閱讀

台灣跨年辦不辦？ 中央地方不停辦 但現場禁飲食

台灣跨年辦不辦？ 中央地方不停辦 但現場禁飲食
英國病毒變異 台北23日起飛倫敦客機航班減半

英國病毒變異 台北23日起飛倫敦客機航班減半
相隔253天 台又見本土病例 紐國機師友人染疫

相隔253天 台又見本土病例 紐國機師友人染疫
為萊豬逆民意 防疫大神還剩多少光環？

為萊豬逆民意 防疫大神還剩多少光環？

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43
台灣中央流行疫情指揮中心22日記者會出席名單由左到右，疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中及發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影

相隔253天 台又見本土病例 紐國機師友人染疫

2020-12-22 02:50
摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，台灣是現今全球科技霸權爭奪戰的中心。（路透資料照）

分析／美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

2020-12-15 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？