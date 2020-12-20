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分局長擬為夜訊致意 蘇偉碩婉拒：警察難為

記者王慧瑛、王昭月／高雄20日電
主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩遭「查水表」，被警方要求到案說明，引起輿論炸鍋。蘇偉碩（圖）日前到立法院與民間反瘦肉精毒豬聯盟召開記者會，表示若民意無法改變決策，將重回街頭抗爭，正籌備跨年夜露宿凱道埋鍋造飯行動。（記者曾學仁／攝影）
主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩遭「查水表」，被警方要求到案說明，引起輿論炸鍋。蘇偉碩（圖）日前到立法院與民間反瘦肉精毒豬聯盟召開記者會，表示若民意無法改變決策，將重回街頭抗爭，正籌備跨年夜露宿凱道埋鍋造飯行動。（記者曾學仁／攝影）

反萊劑醫師蘇偉碩原被高雄市警三民二分局通知25日晚間10點夜間訊問，因引來質疑，分局長黃文哲致電蘇偉碩，表示會更改訊問時間，並想拜訪致意，但遭蘇婉拒，蘇偉碩昨說，他知道「警察難為」，警方照上級長官意志做事，處境也很委屈。

高雄警方行文要蘇25日晚間10點到三民二分局報到，引發夜間訊問疑慮，警方宣稱是考量蘇看診時間，仍遭質疑。三民二分局長黃文哲前天打電話聯繫蘇偉碩，提到已報偵辦，傾向更改訊問時間，在等待檢察官指示。蘇偉碩說，他能體會警察角色難為，對事件延燒造成警方壓力，他已向分局長表達歉意。

對醫師蘇偉碩遭衛福部移送，前總統馬英九昨天受訪表示，「這是很恐怖的事情，非常恐怖」。

退輔會日前發新聞稿要求蘇勿再以其曾為「榮總醫師」身分發表言論，並指蘇曾因對同仁妄控語言攻訐，損害醫院及其他醫護人員聲譽，累積處分二大過一小過，年度考績丁等，被依法免職。蘇偉碩坦言，他與前東家有段不愉快歷程，但他自認是「看到有人被欺壓，沒辦法當作沒看到」，去年10月起他被連續記過，今年3月遭醫院停止職務，每月僅有半俸台幣1萬6000多元。

他已經失業近半年，幾乎沒有收入，雖有朋友邀他去診所幫忙或協助計畫案，但他怕害到對方，暫時婉拒。

警察 馬英九

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