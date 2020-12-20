觀察站／藍黨魁改選暗潮洶湧 黑馬浮出水面？

高雄市前市長韓國瑜被視為國民黨主席改選的一匹黑馬。（本報資料照片）

國民黨 將反萊豬戰線擴大到明年8月28日反萊豬公投 ，這個時間點很奧妙，往前推牽動國民黨主席改選，往後燒可能衝擊2022年縣市長大選。

對於爭取連任的現任黨主席江啟臣 ，具有一定的主場優勢，黨內挑戰者也必須「拿香對拜」。

明年元旦萊豬叩關前，國民黨反萊豬的主戰場在國會，發動反萊豬公投其實是意外的結果。今年9月國民黨在全代會召開同時發起公投提案連署，當時歷經「罷韓」，黨的氣勢仍在谷底，公投提案是本能的反應出擊，當天發出的連署書連格式都弄錯。

反萊豬開始，黨是且戰且走，街頭抗爭找不出基層豬農，剛開始打民進黨昨非今日，方向也偏差，最後結合教育團體，從校園營養午餐到食安，才集中火力打出破口，加上行政院前發言人丁怡銘烏龍發言，讓民怨愈燒愈大，連民進黨高層都坦言，從近期民調可看出，國民黨反萊豬攻勢，確實有傷到民進黨。

在大勢可期下，目前明年黨主席改選時程規畫，也是以828公投日為核心，全代會最快在公投後9月初召開，以此往前推三個月，6月初就是黨主席改選公告時間，由於換屆主席是與黨代表一併改選，最晚8月初進行改選投開票是合理的安排。

明年3月完成公投二階成案連署後，黨主席改選將進入白熱化階段，改選時間越接近828，公投、黨主席改選互綁的效應更顯著。

國民黨革實院長羅智強發起「罷免綠委」行動，一開始是為了避免蔡政府沒收公投，如今公投進入二階連署，明年若能再進一步綁罷免綠委，將更可激發藍營士氣，對黨主席選舉結果的影響也更大。

江啟臣擔任黨主席近一年來，原本苦無議題及戰場，黨內挑戰者來勢洶洶，已決定參選的前主席朱立倫，在黨內的聲望及民調目前仍具優勢，明年一旦黨魁綁大選，將是江啟臣尋求連任的最大優勢。

不過，國民黨聲勢一旦再起，黨內生態可能丕變，包括一直在評估的國民黨智庫副董事長連勝文、高雄市前市長韓國瑜可能跟著風生水起，潛水中的黑馬可能逐一浮出水面。