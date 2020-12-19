新聞評論／警惕正在全面邁向數位威權的政府

NCC在臉書粉絲團分享美國網路監理的案例，被解讀暗指將管制網路，NCC連忙澄清。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）蠻橫關掉中天新聞台後，又傳重啟研擬《數位通訊傳播法》，其臉書 小編貼出美國 網路管制判決文，引發軒然大波。雖然NCC急澄清只是案例分享，卻讓人民驚覺：比起對中天從頻道追殺到網路，更可怕的是，一個慣於作哏圖帶風向、養網軍出征圍事的政府，正在想方設法先發制「民」，封殺人民發聲管道。

其實NCC近期作為，只是蔡政府箝制異見的一環。除了NCC關中天、文化部禁童書《等爸爸回家》外，大家已知台大教授蘇宏達批評故宮政策、台南市議員王家貞和李中岑揭露三倍券有假，都被警察「查水表」，現在更見識到連衛福部都可以對反萊豬醫師蘇偉碩「查水表」；同一時間，NCC又對準網路磨刀霍霍。台灣言論自由環境已然發生「破窗效應」，言論枷鎖正向人民步步進逼。

有人認為NCC此時提出《數位通訊傳播法》，是針對中天轉進YouTube的追殺，這太小看了蔡政府的布局。除了重複拼圖的各項國安修法外，從民進黨立委提出「假新聞關三天」的《社會秩序維護法》修正草案，到再次闖關的《數位通訊傳播法》、《網際網路視聽服務管理法》草案，乃至之前「暫緩送院」的《科技偵查法》草案，這些法案編織的密網，讓政府可恣意監控，以散播不實訊息、影響國家安全或妨害公共秩序等含糊理由，認定人民或網路平台違法並祭出重罰，達到「封喉」目的。

《數位通訊傳播法》草案最大的矛盾是，NCC主要職掌傳播及電信相關監理，並不含網路內容監理。但NCC臉書發文卻主動提及網路不實言論在美國的訴訟脈絡，這當然不會只是小編脫軌誤觸NCC最敏感禁地。何況依據草案，民眾在臉書、YouTube、Instagram等社群網站 發文若被指不實，政府即可要求平台下架內容，違者處以罰鍰，等於透過內容審查掐住人民的喉嚨。尤其將於21日舉行的修法座談會，討論題綱包括如何定義不實訊息或假新聞？治理模式應採取自律、共管、抑或行政機關或法院介入？以及事實查核組織應扮演何種功能？凡此無不牽涉內容審查。

再以蔡政府動輒「查水表」為例，對付台大教授和台南市議員，是依《社會秩序維護法》，最多處拘留三天或3萬台幣罰鍰，但都被法官打臉；壓制反萊豬醫師，改依《食品安全衛生管理法》，最高可關三年或罰金100萬，恫嚇力道升級不止百倍，但還是可能再被法官打臉。未來政府還可逕依《數位通訊傳播法》，要求網路平台業者下架相關內容，根本阻絕不同意見發聲。

至於《網際網路視聽服務管理法》，看似只管Netflix、LINE TV等收視業者，遏止對岸文化侵擾，其實充斥國家管控言論的身影。例如草案雖規畫採「自願登記」制，卻要求點擊數、訂閱人或使用者超過規定數字，就要強制登記；並且還有帝王條款，只要NCC認定內容妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，限期未改正即可裁罰百萬並連續開罰。因而，政府對付針砭時事的視頻內容，幾乎都可用國安等抽象名目要求平台移除。寒蟬效應下，誰敢製播批評政府的視頻？

左傳載「子產不毀鄉校」，拒絕封毀人民議論政府的鄉校，而是以其為師為藥，因為作威不能防止民怨，疏導才能避免潰堤。而今執政者一手廣設東廠、豢養網軍，一手封網掐喉、刑罰逼民，大開民主倒車，欲毀「網路鄉校」，全面邁向數位威權主義的綠色政權。但這樣就能堵住民怨、維繫政權嗎？