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加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

疫苗採購保密 藍委：成特定人的肥羊

記者陳碧珠／台北19日電
台灣疫苗採購遭藍委質疑。（歐新社）
台灣疫苗採購遭藍委質疑。（歐新社）

繼英、美兩國之後，新加坡將於年底開打新冠疫苗國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民昨天指出，衛福部長陳時中稱預計採購3000萬劑疫苗，並未說明為何接種率65%就可以建立台灣群體免疫效果，甚至不願意提供專家諮詢小組名單，意見無法被檢視，質疑疫苗決策過程黑箱作業。

國政基金會昨天以「新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道」舉行座談會，陳宜民表示，指揮中心的專家諮詢小組名單至今都未公開。國民黨團書記長林奕華也表示，曾去函衛福部，希望了解專家諮詢小組名單，但竟被以政府資訊公開法第18條核定國家機密為由，限制公開。

林奕華指出，衛福部僅告知組成小組所屬的專業領域有11位臨床感染專家、四位微生物專家，「竟沒有免疫相關專家」，令人擔心疫苗採購成為「特定人士眼中的肥羊」。陳宜民表示，政府施政需要專家學者建議，美國也是由20名專家組成疫苗小組提供建議，資訊透明很重要，可讓外界檢視決策是否有學理依據等。

對於專家諮詢小組名單不公開恐涉及疫苗採購黑箱，指揮中心發言人莊人祥昨天表示，這兩者並不相關，專家諮詢小組協助對防疫措施給予建議，國家疫苗採購偏重行政層面，需要跨部會整合。

莊人祥說明，自從COVAX平台成立後，衛福部疾管署就與食藥署共同組成「疫苗採購委員會」，成員涵蓋行政單位、深諳國際疫苗採購與制定合約等專業人員，另有預防接種委員會傳染病防治諮詢會，主責決定疫苗施打對象、順序、次數等。

疫苗 國民黨 台灣

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