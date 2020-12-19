疫苗採購保密 藍委：成特定人的肥羊

台灣疫苗採購遭藍委質疑。（歐新社）

繼英、美兩國之後，新加坡將於年底開打新冠疫苗 ，國民黨 智庫永續發展組召集人陳宜民昨天指出，衛福部長陳時中稱預計採購3000萬劑疫苗，並未說明為何接種率65%就可以建立台灣 群體免疫效果，甚至不願意提供專家諮詢小組名單，意見無法被檢視，質疑疫苗決策過程黑箱作業。

國政基金會昨天以「新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道」舉行座談會，陳宜民表示，指揮中心的專家諮詢小組名單至今都未公開。國民黨團書記長林奕華也表示，曾去函衛福部，希望了解專家諮詢小組名單，但竟被以政府資訊公開法第18條核定國家機密為由，限制公開。

林奕華指出，衛福部僅告知組成小組所屬的專業領域有11位臨床感染專家、四位微生物專家，「竟沒有免疫相關專家」，令人擔心疫苗採購成為「特定人士眼中的肥羊」。陳宜民表示，政府施政需要專家學者建議，美國也是由20名專家組成疫苗小組提供建議，資訊透明很重要，可讓外界檢視決策是否有學理依據等。

對於專家諮詢小組名單不公開恐涉及疫苗採購黑箱，指揮中心發言人莊人祥昨天表示，這兩者並不相關，專家諮詢小組協助對防疫措施給予建議，國家疫苗採購偏重行政層面，需要跨部會整合。

莊人祥說明，自從COVAX平台成立後，衛福部疾管署就與食藥署共同組成「疫苗採購委員會」，成員涵蓋行政單位、深諳國際疫苗採購與制定合約等專業人員，另有預防接種委員會傳染病防治諮詢會，主責決定疫苗施打對象、順序、次數等。