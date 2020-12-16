內閣民調：蘇貞昌負評高於正評 徐國勇滿意度墊底

行政院長蘇貞昌（右）和內政部長徐國勇（左）民調負評高於正評。(本報資料照片)

遠見雜誌今天發表「遠見」政經表現滿意度調查。結果顯示，在防疫有成的加持下，台灣 人對蔡英文 總統的滿意度，呈現V型逆轉，從2018年12月的19%上升至54.6%；被視為防疫第一功臣的衛福部長陳時中，儘管目前深陷美豬進口爭議，滿意度仍高達74.3%。蘇貞昌和徐國勇，則是不滿意度高於滿意度，負評大於正評。

「遠見」12月3至7日進行調查，並對照前幾年的調查結果，理出民心變動的脈絡。台灣民眾對於政府官員的滿意度為何？「遠見」調查結果顯示，蔡英文政府繼兩岸政策「撿到槍」的態度，贏得民眾好感，台灣「抗疫」之戰打得好，滿意度連帶水漲船高。

2018年12月「遠見」進行台灣民心動向大調查時，蔡英文總統的滿意度僅19%，本次調查上升至54.6%，滿意度將近為兩年前的三倍，甚至超過2016年8月上任百日時的44.4%，形成少見的第二任期滿意度較第一任期高的現象；相對的，民眾對蔡英文總統的不滿意度，也從2018年12月時的高峰70.7%，下降為36.1%。

行政院長蘇貞昌滿意度為44.3%，對比2018年12月調查時的行政院長賴清德滿意度32.5％，足足多了11.8個百分點，也比林全在2016年8月剛上任百日時的滿意度39.2%多出5.1個百分點。只是，儘管蘇揆的滿意度優於前兩任閣揆，仍有45.1%的民眾不滿意他，負評高於正評。

「遠見」詢問民眾對蘇貞昌內閣整體的印象分數，45.7%滿意，高過36.9%不滿意。

「遠見」也針對行政院各部會中的十名首長，包括內政部 、外交部、國防部、交通部、衛福部、經濟部、勞動部、教育部、陸委會及農委會，進行民眾滿意度調查。

受調的十個部會中，滿意度前三名依序為衛福部長陳時中（74.3%）、交通部長林佳龍（52.4%）跟國防部長嚴德發（42.8%）。其餘七名部會首長滿意度稍低。

內政部長徐國勇滿意度為31.9%墊底，也是唯一不滿意度（35.4%）高過滿意度的部會首長，顯示近期內政部所推的政策中，如數位身分證等議題並未獲得民眾青睞；倒數第二位是勞動部長許銘春，32.7%滿意度、不滿意度則有29.3%，顯示近期勞退基金弊案讓民眾對首長的施政打上問號。

在兩岸僵持的關係下，陸委會主委陳明通的滿意度則是倒數第三，僅33.2%，不滿意度有33%，蔡政府內閣的兩岸政策跟表現仍有待加強。

將近年末，多數世人同意2020不是很好的一年。台灣在嚴峻疫情下，得以過正常生活，使得政府從總統到內閣的聲勢幾乎都受益。

遠見表示，與幾位民意倒數的部會首長相關的政策，蔡政府仍須多注意民眾心聲。從勞動基金爆出重大弊案、勞保即將破產調漲保費的議題，到數位身分證無法消除資安疑慮，再到緊繃的兩岸關係，都是剩下約兩年任期的蔡政府需持續面對的重要議題。