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遭爆微整形 李彥秀反酸江啟臣才該打肉毒桿菌

記者周志豪／台北16日電
高雄市前市長韓國瑜傳出去做微整型，被解讀要備戰明年國民黨主席選舉。現任主席江啟臣(左)被問到相關問題時，卻自爆黨副秘書長李彥秀(右)也剛做完，讓李又氣又好笑的說，江要做的地方才多，臉肉太多要打肉毒桿菌，皮膚也可以更好。(本報資料照片)
高雄市前市長韓國瑜傳出去做微整型，被解讀要備戰明年國民黨主席選舉。現任主席江啟臣(左)被問到相關問題時，卻自爆黨副秘書長李彥秀(右)也剛做完，讓李又氣又好笑的說，江要做的地方才多，臉肉太多要打肉毒桿菌，皮膚也可以更好。(本報資料照片)

高雄市前市長韓國瑜傳出去做微整型，被解讀要備戰明年國民黨主席選舉。現任主席江啟臣上午被問到相關問題時，卻自爆黨副秘書長李彥秀也剛做完，讓李又氣又好笑地說「江要做的地方才多」，臉肉太多要打肉毒桿菌，皮膚也可以更好。

李彥秀表示，她不會因此明年黨主席選舉轉向支持其他人選；她要告訴江啟臣，她很快要正式宣布「我要選黨主席」。她還開玩笑說，其實是因為江也想做微整形，所以才叫她這個員工先試試看。

李彥秀尷尬地說，「這種事情連我老公都不敢講」，江啟臣怎麼對著麥克風直接講出來，要轉移焦點也不是用這種方法，質疑江面對媒體提問，一下子不知道怎麼回答，「就把我拿出來賣了」。

李彥秀說，這種事情是秘密，明明是要偷偷摸摸的，之後再美美的，「這不是應該是女人的秘密？」明明也有跟江啟臣講不能講，江竟然就這樣對外講，就把她秘密賣了，「這個男人很不會講話，真的太直了」。

李彥秀表示，上午事情發生後，要跟江啟臣抱怨「沒事找我麻煩」，在群組裡面所有黨部同仁都在罵他，說這個主席也太過分了，員工不可以這樣隨便出賣，「這是個不好的老闆」，江也有跟她道歉。

不過，話鋒一轉，李彥秀也坦言，現在正好是做微整形最好的時機，因為現在大家每天都戴口罩，馬前總統也做了一些調整，「神力女超人」立委許淑華也是，接下來好像很多人要接力去做諮詢，很多人都覺得成果好的話，大概也會去做調整。

李彥秀說，上年紀後總是會有小小的眼袋，眼睛會下垂，怎麼樣讓自己精神更好，可以維持不錯的狀態才是重點；她也是因為許淑華做了效果不錯勸進，推薦做微整形會讓自己照片與螢幕上更好看，就諮詢幾個還不錯的醫生。

李彥秀表示，她是上周六去做的手術，恢復得還不錯，等三個月就可見真章；重點還是，不管做了什麼樣的調整能讓自己精神、狀態更好，更有自信、更舒服，其實也不是壞事，只要自己覺得疼痛的程度在忍受範圍之內，那就好好安排時間。

江啟臣 國民黨 韓國瑜

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