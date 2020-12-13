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NCC訂網路管理法 羅智強：西廠血滴子再度射出！

記者林麗玉／台北13日電
羅智強13日在臉書表示，「殺完中天殺網路，蔡英文，妳瘋了嗎？」(取材自羅智強臉書)
羅智強13日在臉書表示，「殺完中天殺網路，蔡英文，妳瘋了嗎？」(取材自羅智強臉書)

國家通訊傳播委員會（NCC）於臉書貼文，講述美國網路不實言論的訴訟案，被外界認為將針對中天新聞，若於網路上有不當言論時仍有法可管。國民黨北市議員羅智強今天在臉書說，NCC正研擬「網管法」，將訂有「帝王水表條款」，西廠的血滴子就會再度射出。

羅智強今天在臉書表示，「殺完中天殺網路，蔡英文，妳瘋了嗎？」

羅說，NCC西廠立了斬中天的大功後，也已準備血滴子對準網路，正研擬「網際網路視聽服務管理法草案」。要封喉網路敢對府説三道四的人。

羅說，雖西廠説得很好聽，説這是「自願登記制」，但實際上，NCC在「一定」條件下，就可以強制要求你登記。例如點撃數、使用者超一定數字而有廣告營利等，就得強制登記。

羅智強說，這數字是多少皆由NCC説了算，如果不理，揭露西廠要揭露的事項，或者未向西廠申報資訊，最高可罰50萬台幣，並得按次連續處罰，「就是可以一直罰50萬、50萬、50萬，罰死你。」

羅智強也說，乖乖登記、揭露、申報就沒事？依第10條，共有11大項揭露事項，西廠的要求甚至細到字幕必須是正體中文，如果違反，最高還是可以罰100萬，並得按次連續處罰，。

另外，羅智強也提到，網管法還有第13條的帝王水表條款，只要西廠認定內容「妨害國家安全」、「妨害公共秩序」、「善良風俗」，西廠的血滴子就會再度射出，限期改正未改正，西廠最高可以罰100萬，並得按次連續處罰，就是可以一直罰100萬、100萬、100萬，罰到死。

羅智強表示，「蔡英文，妳夠了沒有？」「台灣人民和妳有仇嗎？」「台灣民主妳非要砍的寸草不生，妳才甘心？」

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