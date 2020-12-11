新聞評論／人權委員會擴權 陳菊所急非百姓之急

監察院院長暨國家人權委員會主委陳菊10日出席由國家人權委員會於監察院舉辦的「台灣人權阿普貴（upgrade）」活動，並於活動上致詞。(記者林伯東／攝影)

監察院長陳菊日前率監委拜會民進黨 立院黨團，希望及早通過該院之《人權委員會職權行使法》；由於雙方溝通不順，傳出黨團總召柯建銘拍桌對某些委員怒罵。柯建銘認為，不需要為僅十人的委員會另訂新法，只要在《監察法》中修訂即可；這是立院去年通過《人權委員會組織法》時做成的附帶決議，監院卻仍送來新法。

在萊豬爭議重創民進黨形象之際，柯建銘無意再為監院一個無足輕重的法案賣力護航，可想而知。尤其，監察院前院長張博雅曾根據先前立院的附帶決議，已將人權委員會的職權修訂在《監察法》草案中送出；但8月接任的陳菊卻仍向立院送出一部新的職權行使法，違背了立院原先的決議。

不僅如此，監院送出的《人權委員會職權行使法》草案，有數項條文被認為有擴權、侵權和違憲之嫌。例如，草案賦與人權委員會釋憲聲請權，等於自我擴權。再如，草案規定民眾、私法人或團體若拒絕配合該會的調查，最高可開罰台幣50萬元，並按次累罰，被認為侵犯人權。一則違憲擴權，二則侵犯人權，皆遭黨團期期以為不可。柯建銘之所以拍桌反對，真正原因是不想為執政黨濫權的爭議再背罵名。

可議的是，國家人權委員會之成立是以「守護人權」為宗旨，而它居然能訂出既侵犯人權又違憲擴權的法令，這到底如何思考自己的角色定位？而如果任其得逞，它又會變成什麼樣的一頭憲政怪獸？陳菊是美麗島事件受刑人，她當然知道人權之重要，也試圖扮好人權委員會的掌舵角色。問題是，為何她領導的人權委員會如此缺乏民主及法治素養，以為自己打著人權的旗號，就可以大肆攬權、為所欲為？

柯建銘提出的大哉問是：為什麼要為十個人專門訂一個法？這是個耐人咀嚼的問題。其言下之意，除了立法的成本效益及公平性不足外，恐怕還包含了他對那十名人權委員的品格和能力的礙難肯定。這十名人權委員皆身兼監察委員，其中多人在任命時曾備受爭議，有些則是提出這項擴權法案的主事者。基於這樣的認知，柯建銘顯然無意幫他們錦上添花，讓他們權上加權。

反過來看，不想為十個人量身訂做一套新法，那麼台灣 有什麼法令是社會迫切需要、有助提升人權公義，卻遲遲未能制訂的？其答案，最近多次被外界提及的《吹哨者保護法》應是首選。近期發生的幾起事件，讓各界人士不約而同想起《吹哨者保護法》遲無進度。行政院去年曾將《揭弊者保護法》草案送進立院審查，但因揭弊涵蓋範圍引發質疑，故立法遲無進度。

最近喚起各界關注《吹哨者保護法》重要性的事件包括：一，勞動基金發生勞金局組長游迺文收賄炒股事件，他曾多次遭檢舉被列「高風險名單」卻調動未成，終爆出弊案並使基金大幅虧損，顯示勞動部未認真處理弊案。二，農委會水保局台中分局集體喝花酒事件，是廉政署接獲檢舉而查獲。三，康軒集團董事長違反檢疫規定，疑為「吹哨」的女員工卻被迫離職。第四，促轉會副主委張天欽自命為「東廠」，是遭內部員工起而揭發，但吹哨者只能選擇離職。五，萊豬即將進口，在政府態度曖昧放任下，如有揭弊者保護法，更能鼓勵民眾扮演吹哨者角色。

簡言之，陳菊所急的立法，並非百姓之所急。為十名人權委員立法，除錦上添花，未必真有助人權。但若有吹哨者保護法，則勢必更能鼓舞人們起而揭弊，在官官相護氛圍下，更有助於公義及人權。