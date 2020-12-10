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「闖紅燈卻關一輩子」彭文正轟NCC對中天私刑

記者劉宛琳／台北10日電
資深媒體人、台大新研所前所長彭文正。（本報資料照片）
資深媒體人、台大新研所前所長彭文正。（本報資料照片）

資深媒體人、台大新研所前所長彭文正昨受邀國民黨中常會演講「新聞自由」。彭表示，NCC不予中天新聞台換照的四大理由都很荒唐，顯然沒證據中天是中共代理人 ，他比喻「要抓槍擊要犯沒抓到，用闖紅燈關一輩子」。

對於NCC不予中天新聞台換照，北高行駁回中天假處分，外界認為法院被行政綁架。對此，彭表示，以前說法院是國民黨開的，但現在他覺得法院是執政黨開的，就是司法人員自己本身不長進，從蔡英文論文門406天不開庭直接判敗訴等種種例子可看出來，今天司法人員和很多媒體從業人員一樣，甘為政治的犬馬，造成今天政府、執政黨可以如此為所欲為，另外一個不可推卸責任的一方。

彭文正會後受訪表示，從蔡政府關閉中天、「政經看民視」以及媒體人黃智賢、王又正的節目等一連串情況看起來，他真的認為當年高舉言論自由的民進黨，創下台灣民主自由新聞史上最黑暗的一頁。

彭文正說，有網友指他幾年前也曾經嗆過中天。確實，他認為中天就跟很多電視台一樣，過去他經常嗆他們，有些事情錯了就該罰。但不對的事情有法律可以處理，不是關台，若中天真的是紅媒，有違反國安法，應該辦的是國安法，不該是NCC用私刑方式關掉媒體，這不光明也不磊落。

國民黨 台灣 蔡英文

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