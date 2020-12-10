新聞評論／綠委護航萊豬 自貶成行政院「跑堂」

國民黨立委10月扛出道具豬反對萊豬進口。（中央社）

民進黨 立委上周在議場鼓譟，幫備詢的行政院長蘇貞昌充當嘲弄同僚的「啦啦隊」；本周又使出多數暴力，將萊豬進口行政命令應實質審查的提案交付協商，接著虛晃一招讓協商破局。在如此重大的議案上，民進黨立委一味護航，沒有絲毫把關之責任感，也毫無權力制衡信念，卻把自己變成為行政院決策上菜的「跑堂」。

國民黨 立委蔣萬安上周與閣揆蘇貞昌的詢答交鋒，外界對勝負各有解讀。蘇貞昌稱屏東業者支持萊豬進口政策，立即被業者打臉，還爆出屏東縣府一日兩度到業者工廠「查水表」的風波。蘇貞昌在立院信口雌黃，已信譽掃地，蔡政府的濫權也備受質疑。更可議的是，蘇貞昌對立委的質詢權毫不尊重，讓其他官員也有樣學樣。法務部次長蔡碧仲被國民黨立委問到廉政會報相關問題時，不但答非所問，甚至堂而皇之「指導」立委質詢時什麼能做、什麼不能做。這種行徑，完全無視行政權應受立法權監督，卻進行「反監督」，破壞憲政，無理至極。

執政黨立委或許有護航行政團隊政策之責，但別忘了，立委最基本的責任在反映民意，扮演監督。當萊豬政策受到民意的譴責後，民進黨立委還不思利用立法權設法節制，或督促行政院調整做法，最後只會加深民眾對民進黨的怨懟和不滿。其結果，是民怨的怒火將燒向整個民進黨。

立法權監督行政權的憲政設計，旨在防止行政權獨大和濫用。這項道理，民進黨在野時完全明瞭；誰料，它一執政就忘得一乾二淨，甘將國家最高民意機關矮化成行政院的立法局，彷彿自己只是毫無意志的「附隨組織」。過去朝野對立再嚴重，立委行使職權時至少互不干擾，即基於對立委各自所代表的民意之尊重。這次，綠委在蘇貞昌備詢時扮演喧譁的啦啦隊，粗暴打破了這項默契，也讓立法院的問政精神每下愈況。

更離譜的是，立法院秘書處隨後發函，要求立委「不得攜帶動物臟器」等物品進入議場，明顯針對國民黨立委在議場丟豬內臟的衝突而發。秘書處雖自稱是以「立法院行為法」和「立法院議場安全維護管理要點」為法源，但兩法皆未將動物臟器列為「禁攜入場」之物品。對比民進黨過去曾帶鐵鍊、大鎖、油壓剪等危險物品進場，立院秘書處的做法，能說不是在幫執政黨「圍事」，打壓在野黨嗎？

再說，立法院秘書處的功能主要在協助滿足立委問政的行政需求，其本身並無任何民意基礎。如今，它竟然扮起立委的「風紀股長」角色，可見行政團隊的濫權風氣竟連國會秘書處也被淹沒。試問，立委的問政行止，竟輪到要由秘書處插手規範，這與獨裁國家把國會當成橡皮圖章何異？

蘇內閣和民進黨立委的脫軌表現，不但大剌剌宣示行政權可以不尊重立法權，甚至破壞了立委同僚質詢問政應彼此尊重的底線。當原應扮演中立角色的立法院秘書處，竟直接當起執政黨的打手；至此，堂堂立法院不僅自我矮化為行政院的附隨組織，也成了民進黨的附隨組織。

民進黨完全執政，完全鴨霸，任何的政策法案幾皆鐵板一塊硬上，寸土不讓；因此加深了朝野對立，這是國會衝突不斷的根源。在把行政院下轄的各獨立機關、監察院甚至司法院大法官都變成附隨組織後，民進黨立委和立法院秘書處也把整個國會變成附隨組織，為台灣 的政黨政治和權力分立寫下墮落的一章。在這種情況下，還要求在野立委理性問政，豈不荒謬？