新聞評論／蔡政府一言堂化 法院變民進黨開的

中天新聞52台幾已確定停播，有線電視業者紛提出申請；圖為記者會現場周圍的中天新聞台SNG車。(記者曾原信／攝影)

針對中天不服NCC裁決聲請假處分案，台北高等行政法院以四大理由駁回，使得中天確定將在12月11日關台。以蔡政府近期「一言堂」的趨勢看，北高行的裁決似乎遵循「仰望上意」的政治正確原則，並不令人意外。問題在，法院所提出的駁回理由顯得荏弱而扭曲，失卻了司法獨立精神。過去民進黨 常批評司法不公，譏稱「法院是國民黨開的」；如今這個評語可以奉還民進黨，因為現在「法院是民進黨開的」。

北高行駁回中天假處分案的理由難以服人，主要是此案涉及政府對言論自由的侵害，法院應從大處著眼，透過司法手段來彌補NCC裁決之失。若果真如此，除可彰顯司法獨立，也能阻止執政走向獨裁或少數官員徇私之危害。然而，法院卻採取了輕巧的手法僅從技術面切入，以此案未釋明勝訴之高度蓋然性、無重大危急損害、無假處分之必要和僅屬「私法」的法律關係等四大理由，輕率駁回。如此一來，在蔡政府行政專斷之外，司法也被攪進了這攤泥團。

中天新聞之所以聲請假處分，是因為本周五一旦執行關台，該台現有400多名員工將立刻失去工作，觀眾也將喪失收視權，更遑論投資 人的收益化為烏有。但法院卻說，廣電執照六年一換，是投資者可以「預見」之人事及設備成本，不算「非通常性損害」。更離譜的是，法院更稱，業者還有「中天綜合台」及「中天娛樂台」可以繼續營利，因此應不致造成重大損害或急迫危險。

試想，目前議題的焦點是中天新聞台的假處分，北高行卻扯上綜合台和娛樂台，不嫌離題太遠嗎？何況除了業者收益，此事更關係新聞自由、民眾收視權和數百名新聞從業者的工作權，法院卻說沒有急迫危害，會不會畫錯了重點？

更可議的是，法院駁回中天的聲明中竟寫著：媒體是社會公器，其使用及發展應受國家主管機關監督；若法院准許中天的假處分聲請，將形同協助中天藉此迴避國家對頻道換照之監理。這樣的論述，暴露了法院三點錯誤的認知：第一，誤把法院當成行政機器的一環，以為自己只能附和或跟隨行政決策；第二，法院忘了司法權是獨立運作，目的在制衡行政和立法，而假處分的作用則在提供緊急救濟；第三，媒體為第四權，扮演監督執政者的角色；但北高行竟把「媒體應受政府監督」放在首位，試問，誰來監督濫權的政府？

北高行的裁決雖不令人意外，卻仍讓人失望透頂。原因是，對「民主台灣 」還抱存些許希望的人，原以為蔡政府的「一言堂化」還未那麼徹底，或許某些司法部門還能保持獨立見解；尤其，北高行先前對「黨產會」及《黨產條例》的違憲爭議表現得有為有守。然而，在今年8月大法官宣告黨產條例的爭議「全部合憲」後，司法體系內僅存的一點獨立思考，恐怕全都被迫棄降。大法官的一面倒釋憲，NCC委員的全票同意關中天，到北高行關鍵時刻駁回中天假處分，在在宣告蔡政府的「一言堂」已到了大一統的無異音境地。四年多來，立法權已全然忘記自己的獨立地位，現在再加上司法權的歸順，第四權再遭打壓或收編，台灣的民主與多元制衡已兵敗如山倒。

「法院是國民黨開的」演變成「法院是民進黨開的」，反映了台灣民主的消蝕。2017年川普總統上台後宣布「移民禁令」，僅靠西雅圖一名聯邦法官即以侵犯移民權利為由擋下歧視命令；在台灣，看不到敢阻止濫權的法官嗎？