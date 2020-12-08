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中天假處分遭駁回 國民黨：有線新聞台將綠油油

台灣新聞組／台北8日電

台北高等行政法院昨天裁定駁回中天新聞台假處分聲請。中天新聞台在本月11日執照到期，幾乎篤定「關台」。國民黨昨批評，12月10日是國際人權日，蔡政府隔天就關了台灣一家電視新聞台，台灣的國際形象將再受重創，呼籲全民記住這個日子，共同站出來捍衛新聞與言論自由，維護台灣引以為傲的民主及多元價值。

總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重司法，不評論司法個案。

國民黨指出，有線電視第52台顯然是綠營各方覬覦的標的，媒體報導共點名公廣集團、寰宇新聞台、三立財經台等，無論最後是誰遞補，可預見在周五（11日）過後，有線電視新聞頻道將幾乎是「綠油油一片」，內容不是對民進黨政府的歌功頌德，就是對在野黨的攻擊謾罵，蔡政府成功塑造出台灣一言堂的景象，實在是民主政治的恥辱。

對於中天假處分遭駁回，政大新聞傳播學院助理教授韓義興認為，就法論法，北高行駁回聲請並不意外，但NCC不予中天續照的理由，有可能會成為不同新聞台因政治立場自我審查的六年大限。

韓義興說，中天案涉及更重要的新聞自由議題，「政治言論」其實是「言論自由」與「新聞自由」保障核心，新聞媒體是第四權，新聞台不是不能評鑑，也不是不能不同意換照；但這次不同意換照，等於是全面否定此新聞台所有新聞，包括其中具多元性、不同政治立場及內涵的正常新聞，效果上是實質影響新聞自由，不利於民眾知的權利，這是無法回復的損害，法院或許可對監理手段作更細緻的檢視，以保障新聞自由。

他認為，NCC要求中天停播，或停播某些節目，或是同意換照但附條件停播違反真實查證原則的新聞節目，會是相對合理、兼顧知的權利與公共利益的較好監理方式。

台灣 國民黨 民進黨

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