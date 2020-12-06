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返台為開放日本核食？謝長廷：等萊豬告段落

台灣新聞組／台北6日電
台灣駐日代表謝長廷（右）及日本駐台代表泉裕泰（左）5日出席高座會年度交流大會。（記者許正宏／攝影）
台灣駐日代表謝長廷（右）及日本駐台代表泉裕泰（左）5日出席高座會年度交流大會。（記者許正宏／攝影）

台灣是否開放日本核災區食品進口近來引起關注，駐日代表謝長廷昨天表示，這次回來就是要了解福島食品進口議題，「結果聽到的都是萊豬」，可能要萊豬告一段落，大家才會討論福島。

來源：聯合影音網

至於日本是否有向台方表達開放核食是台灣加入CPTPP的門票，謝長廷說，日方沒有這樣說，但CPTPP是一個非常高標準的自由貿易組織，若台灣沒有採取國際標準禁止食品的話，那當然會有影響，「不過日本公開上沒有這樣說，但我個人覺得有關係」。

總統府與行政院昨天均表示，對於日本核災區食品議題目前尚未討論，知情人士表示，政府目前要先處理萊豬開放進口事宜。立法院長游錫堃昨天證實謝長廷上周拜會時有提及未來會碰到此問題，「但這不是我能決定的，要看行政部門」，游錫堃說，只要行政部門一啟動，他就會召開朝野協商。

謝長廷證實，這次返台和總統蔡英文及行政院長蘇貞昌曾就此議題討論，但被問到蔡蘇兩人的態度，他說他不能講，不過結論是「因為萊豬，沒有那麼快的感覺」。

謝長廷說，他這次回來就是要了解福島食品進口議題，「結果聽到的都是萊豬，萊豬好像每天都很精采」，可能萊豬告一段落大家才會討論福島，至於宣布的時間，他說他不是決策者，他尊重行政院的決策，不過他是駐日代表，日本會問他，特別是11月24日公投兩年到期，日方一定會問，他不能迴避，所以要了解有沒有可能、要多久跟怎麼做。

他也表示，基本上政府的立場是人民的健康第一，所以核食不會開放，沒有輻射的、不是核食應該開放，有沒有輻射應以科學方法鑑定調查，且採取歐美先進國家的作法。

謝長廷說，他當代表時，台灣常叫他買福島的東西回來鑑定，幾乎每個月、每個星期都有抽查，立法院也要他去福島買食物回來檢查，但他覺得由他買沒有公信力，後來由台灣大學去買，檢驗結果應該發表才對。

明年是三一一大地震十周年，外傳日方希望台灣在三一一前開放，謝長廷說，他沒有聽過這樣的說法不過，中國外長王毅和日本外務大臣茂木敏充近期見面，謝長廷被問到大陸是否可能比台灣先開放，是否有壓力，謝長廷說，王毅和茂木敏充有協議，對這件事要積極解決，從他的立場來看，「若中國比我們先開放，日本支持我們的政治家會很尷尬，有點沒面子。」

台灣 日本 王毅

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