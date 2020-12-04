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「順蘇昌、逆蘇查」 藍酸蘇貞昌動不動「馬維拉」

台灣新聞組／台北4日電
藍營批行政院長蘇貞昌動不動就「馬維拉」（找馬英九當救援）。（本報資料照片）
藍營批行政院長蘇貞昌動不動就「馬維拉」（找馬英九當救援）。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌1日答詢自爆，國民黨中常委楊博仁經營的信功肉品也挺萊豬政策，遭發聲明打臉，屏東縣2日隨即前往消防檢查，遭質疑「查水表」。國民黨立院黨團書記長林奕華昨批，「順蘇者昌、逆蘇者查」，時間真巧，請蘇放過小老百姓。

對於信功昨天指前天只是「例行性的稽查」，國民黨主席江啟臣表示，「民不與官鬥」應該是這些廠商心裡面很深的感受，不會只是信功而已。

國民黨立委陳玉珍質疑，「2018年老農檢舉五次餿水油都沒用，還去台中報案，屏東縣府效率這麼高，內政部要不要表揚一下？」

民進黨則反嗆國民黨「政治性抹黑」，呼籲國民黨本於事實、理性問政。

針對蘇貞昌指信功肉品支持萊豬遭反駁，前總統馬英九昨天說：「這是一個我覺得是很愚蠢的做法。」馬也說，蘇貞昌老是甩鍋給他，也是很錯誤的政策，奉勸蔡政府若再不煞車，將來問題會更大。

媒體詢問馬英九，現在反彈萊豬聲音滿大的，會不會覺得與當初他進口萊牛時管制程序差很大？馬強調，當時他是牛豬分離，「完全沒有豬的問題」。

江啟臣也表示，如果只剩下會甩鍋、做哏圖、推卸責任，動不動就「馬維拉」（找馬英九當救援），只讓人民感覺到蔡英文不想執政，或者根本還把自己當成了在野黨。

國民黨 馬英九 江啟臣

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