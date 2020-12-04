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檢舉異常精準「時間巧合、留假資料」 綠養專業檢舉人？

台灣新聞組／台北4日電
屏東縣信功實業發表「未挺萊豬」聲明隔天，屏東縣府上門安檢，信功業務部經理楊旻叡（右）3日出面說明，這是例行消防檢查，時間點「巧合」造成外界聯想，公司感到抱歉。（記者劉學聖／攝影）
屏東縣信功實業發表「未挺萊豬」聲明隔天，屏東縣府上門安檢，信功業務部經理楊旻叡（右）3日出面說明，這是例行消防檢查，時間點「巧合」造成外界聯想，公司感到抱歉。（記者劉學聖／攝影）

信功實業駁斥挺萊豬聲明後隔天，屏東消防局上門安檢，引發「查水表」爭議。信功實業經理楊旻叡昨天說是例行消防檢查，時間點巧合造成外界聯想，公司感到抱歉。屏東縣長潘孟安說，指縣府查水表是「栽贓」，但縣府證實1999在信功未挺萊豬聲明隔天接到消防不合格的檢舉，檢舉電話留的是假資料。

信功1日深夜發表「未挺萊豬」聲明，翌日屏東縣府1999接到檢舉電話，檢舉人自稱信功員工，指公司消防設備不合格。

縣長潘孟安昨在議會答詢說，信功早在11月27日即委託消防公司送件到屏東縣消防局申請檢修申報，消防人員因此排定消防檢查，卻變成查水表，這是有人刻意帶風向，非常惡質。他嚴正聲明，絕無此事。

屏東縣府發言人鄞鳳蘭說，信功主動申報，消防局本來就要約時間複查，加上檢舉電話，她坦言這通電話也是催化劑，加快安檢腳步。

不過，縣府追查發現，檢舉人留下的資料是假資料，手機號碼過去曾停話，現在由一名移工使用，僅留下姓氏與電子郵件，已透過警方調查發話位置。

國民黨團昨質疑，從皇家傳承牛肉麵被檢舉工廠登記到信功被查消防登記，檢舉人拳拳到肉、異常精準，是否代表蔡政府不但養網軍，還養專業檢舉人？

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