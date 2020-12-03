我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

蘇貞昌空口白話 江啟臣：看出丁怡銘師承何人

記者劉宛琳／台北3日電
國民黨2日舉行中常會，由黨主席江啟臣（左）主持。(記者胡經周／攝影)
國民黨2日舉行中常會，由黨主席江啟臣（左）主持。(記者胡經周／攝影)

國民黨主席江啟臣昨天在中常會表示，行政院長蘇貞昌謊稱國民黨中常委楊博仁所經營的信功肉品支持民進黨的萊豬進口政策，原來行政院長可以在國會殿堂空口白話，肆無忌憚的傳播假訊息，「正看得出丁怡銘師承何人」，更顯示拿民間商家作為錯誤政策祭旗，已是民進黨一慣的心態跟做法。

江啟臣說，立法院院會的質詢正是最好的驗證。面對黨內立委蔣萬安、林奕華等黨籍立委準備充分的強力質詢，蘇貞昌還有行政院的閣員毫無溝通意願，反質詢、汙衊、刻意激怒質詢委員的狀況不斷，不願意嚴肅面對萊豬進口對食安及產業的衝擊。他強調，民進黨面對質詢的輕浮心態才是民主鬧劇，更是執政傲慢的鐵證。

此外，江啟臣表示，再過不到一個月，危害人民健康的瘦肉精豬肉即將叩關，中央畜產會為了配合萊豬進口，倉促推動「台灣豬」標章，直到昨日標章頒予儀式，農委會都說不清楚標章規範。他質疑，領有台灣豬標章的商品，到底是主要原料為國產豬就可以申請？或是需要百分百使用國產豬才能申請？對於生產廠商以及消費者而言都是天差地遠。

江呼籲農委會應該明確說明，否則萊豬開放後，更難杜絕魚目混珠的可能性。根據中央畜產會統計，截至目前為止有5800多家業者申請，即便預估到年底大約可達1.5萬件，也只有全體具有申請資格業者的一成二左右，比率相當低，是否能夠達到實質管制，同樣令人質疑。

江啟臣強調，無力管理就不該開放進口。從校園團膳規範不願意強制入法、不願意新增萊劑肉品稅號、不願意強制標示使用萊劑肉品，到台灣豬標章倉促雜亂，民進黨一再顯示，行政單位不但無心更無力加強含瘦肉精的豬肉管理措施。

江啟臣 民進黨 台灣

上一則

新聞評論 / 民進黨拿老伎倆折騰 台灣又回到禁書時代

下一則

新聞評論／對庶民沒同理心 蘇貞昌損人利己跌破底線

延伸閱讀

牛肉麵翻版！被蘇貞昌說成挺萊豬 廠商聲明狠打臉

牛肉麵翻版！被蘇貞昌說成挺萊豬 廠商聲明狠打臉
政策說明變攻擊在野 蘇貞昌首度為「哏圖」道歉

政策說明變攻擊在野 蘇貞昌首度為「哏圖」道歉
再戰萊豬 蔣萬安爆氣飆罵蘇貞昌

再戰萊豬 蔣萬安爆氣飆罵蘇貞昌
重磅快評╱蘇貞昌的「惡、假、害」豈會小於前發言人？

重磅快評╱蘇貞昌的「惡、假、害」豈會小於前發言人？

熱門新聞

台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

2020-11-26 02:31
入境檢附核酸證明三種可能。資料來源／指揮中心，製表／陳婕翎

自美日英澳返台 可能流程及成本一次看

2020-11-29 02:30
遼闊的視野是晶華酒店總統套房魅力所在。記者陳宛茜／攝影

麥可傑克森交給晶華酒店的任務 「打開台北」周末揭密

2020-11-26 16:05
高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，氣氛溫馨。（記者王慧瑛／攝影）

奇蹟！臨終前媽媽抱抱 命危男嬰死裡逃生

2020-11-29 02:18
台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報