政策說明變攻擊在野 蘇貞昌首度為「哏圖」道歉

行政院長蘇貞昌昨在立法院首度道歉，行政院未來製作政策說明圖卡時會標示出處。(記者曾學仁／攝影)

行政院哏圖被質疑行政不中立，院長蘇貞昌昨在立法院答詢表示，「我們確實應該檢討」，如果有做錯就該改，確實有些是做錯，行政院也有檢討改正，「這點是真的很對不起」。除了蘇揆首度道歉，行政院也承諾未來製作政策說明圖卡時皆會標示出處。

立院昨天進行施政總質詢。民眾黨立委張其祿詢問行政院製作哏圖一事，要求行政院必須做出交代，尤其涉及行政中立的問題，最後受傷的還是行政院的形象，他不知道蘇揆到底知不知道詳情，但原來用作政策說明的哏圖，看到的結果卻是在攻擊在野黨。

蘇貞昌答詢表示，「院長不可能去了解到很細節的作業」，但行政院的同仁有做不對、做不好的地方，剛好由各界指出，「我們確實應該檢討，如果有做錯就該改，確實有些是做錯」。

民眾黨立院黨團昨天也舉行「政院中央圖房大解密」記者會，批評四年花了1.03億元做「大內宣」，且相關標案都由特定廠商輪流承包，當中是否有弊端，令人質疑。

民眾黨團幹事長高虹安指出，從行政院回覆1月到11月所做圖卡的資料，可以發現大部分的圖卡都來自於行政院長蘇貞昌的臉書 ，例如最有名的「一粒卡臣」、「盡量買！貨很多」等，而且觀察181張行政院哏圖出處，竟然多數連管道都沒有寫，如此作為到底是哪門子的政策宣導？

行政院則解釋，至今製作的相關圖卡，都已整理完成並送交立院參考，未來會請同仁在做政策說明圖卡時皆標示出處。

另外，對於民眾黨團指，依據行政院回覆資料，「政院聘了九個小編做哏圖」，行政院否認。政院解釋，其中五人屬於新聞傳播處，業務內容與小編並不相同，另外四人業務包含具有專業及相關工作背景的動態攝影 、平面攝影、動畫製作與網站製作業務，行政院表示，民眾黨團簡稱誤導為所謂「大內宣」、「養九位小編」，都與事實不符。