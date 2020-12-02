我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

政策說明變攻擊在野 蘇貞昌首度為「哏圖」道歉

台灣新聞組╱台北2日電
行政院長蘇貞昌昨在立法院首度道歉，行政院未來製作政策說明圖卡時會標示出處。(記者曾學仁／攝影)
行政院長蘇貞昌昨在立法院首度道歉，行政院未來製作政策說明圖卡時會標示出處。(記者曾學仁／攝影)

行政院哏圖被質疑行政不中立，院長蘇貞昌昨在立法院答詢表示，「我們確實應該檢討」，如果有做錯就該改，確實有些是做錯，行政院也有檢討改正，「這點是真的很對不起」。除了蘇揆首度道歉，行政院也承諾未來製作政策說明圖卡時皆會標示出處。

立院昨天進行施政總質詢。民眾黨立委張其祿詢問行政院製作哏圖一事，要求行政院必須做出交代，尤其涉及行政中立的問題，最後受傷的還是行政院的形象，他不知道蘇揆到底知不知道詳情，但原來用作政策說明的哏圖，看到的結果卻是在攻擊在野黨。

蘇貞昌答詢表示，「院長不可能去了解到很細節的作業」，但行政院的同仁有做不對、做不好的地方，剛好由各界指出，「我們確實應該檢討，如果有做錯就該改，確實有些是做錯」。

民眾黨立院黨團昨天也舉行「政院中央圖房大解密」記者會，批評四年花了1.03億元做「大內宣」，且相關標案都由特定廠商輪流承包，當中是否有弊端，令人質疑。

民眾黨團幹事長高虹安指出，從行政院回覆1月到11月所做圖卡的資料，可以發現大部分的圖卡都來自於行政院長蘇貞昌的臉書，例如最有名的「一粒卡臣」、「盡量買！貨很多」等，而且觀察181張行政院哏圖出處，竟然多數連管道都沒有寫，如此作為到底是哪門子的政策宣導？

行政院則解釋，至今製作的相關圖卡，都已整理完成並送交立院參考，未來會請同仁在做政策說明圖卡時皆標示出處。

另外，對於民眾黨團指，依據行政院回覆資料，「政院聘了九個小編做哏圖」，行政院否認。政院解釋，其中五人屬於新聞傳播處，業務內容與小編並不相同，另外四人業務包含具有專業及相關工作背景的動態攝影、平面攝影、動畫製作與網站製作業務，行政院表示，民眾黨團簡稱誤導為所謂「大內宣」、「養九位小編」，都與事實不符。

民眾黨立委高虹安質疑，行政院長蘇貞昌用公帑大搞個人臉書宣傳，是否替自己造勢？圖為...
民眾黨立委高虹安質疑，行政院長蘇貞昌用公帑大搞個人臉書宣傳，是否替自己造勢？圖為蘇貞昌臉書的各種哏圖。(取材自臉書)

攝影 臉書

上一則

新聞評論／陳時中把「超前部署」變成「落後抵抗」

下一則

曾在宜蘭極樂趴 羅志祥在2.7億豪宅違建空中泳池

延伸閱讀

新聞評論／激情後…蘇貞昌仍未漂白昨非今是

新聞評論／激情後…蘇貞昌仍未漂白昨非今是
血腥抗議…蘇貞昌推擠中上台報告5分鐘 藍委豬內臟攻擊

血腥抗議…蘇貞昌推擠中上台報告5分鐘 藍委豬內臟攻擊
蘇貞昌定調：萊豬先查廠再進口 藍喊話嚴格監督

蘇貞昌定調：萊豬先查廠再進口 藍喊話嚴格監督
美萊豬叩關 蘇貞昌定調：先查廠再進口台灣

美萊豬叩關 蘇貞昌定調：先查廠再進口台灣

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

2020-11-26 02:31
遼闊的視野是晶華酒店總統套房魅力所在。記者陳宛茜／攝影

麥可傑克森交給晶華酒店的任務 「打開台北」周末揭密

2020-11-26 16:05
英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠合作的新冠疫苗，經臨床實驗顯示保護率可達九成。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。（美聯社）

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們

2020-11-24 20:43
入境檢附核酸證明三種可能。資料來源／指揮中心，製表／陳婕翎

自美日英澳返台 可能流程及成本一次看

2020-11-29 02:30
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元